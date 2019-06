To jagerfly kolliderte i tysk luftrom – en pilot bekreftet omkommet

Innenriksministeren i delstaten Mecklenburg-Vorpommern bekrefter at jagerflyene har kollidert. Flyene er av typen Eurofighter.

Pilotene ble skutt ut, men bare den ene overlevde. Det bekrefter det tyske forsvaret via Twitter.

Det var den lokale radiostasjonen Ostseewelle som kort tid etter klokken 14 meldte om hendelsen nær innsjøen Müritz. En video som ble publisert like etter, viser to røykskyer som steg fra bakken.

Nyhetesbyrået DPA skriver at flyene skal ha deltatt i en øvelse da ulykken skjedde. Den ene piloten ble funnet i live i et tre i skogen. Redningsmannskap jobber med å få vedkommende ned og i sikkerhet. DPA skriver videre at det er blitt funnet kroppsdeler i nærheten av ulykkesstedet.

Et tredje Eurofighter-fly deltok også i øvelsen. Det var piloten i dette flyet som meldte fra om ulykken da vedkommende så to fallskjermer dalende mot bakken.