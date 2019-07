Kreml vil ikke publisere detaljer om ubåtulykken

Det er talsmann for den russiske regjeringen, Dmitrij Peskov, som sier at en del informasjon ikke kommer til å bli offentliggjort fordi den inneholder statshemmeligheter.

Ulykken skjedde mandag, men ble først kjent tirsdag. Peskov understreker at president Vladimir Putin ble informert med en gang. Onsdag kom forsvarsminister Sergej Sjoigu til Severomorsk for å følge granskingen av ulykken.

Det er kommet ut svært lite informasjon om båten eller om ulykken, selv om lokale medier melder at det dreier seg om en hemmelig atomdrevet miniubåt.

Det er ikke kjent hvor mange som var om bord i ubåten, men Peskov sier at deler av besetningen overlevde.

Det skal ha vært flere høytstående offiserer om bord, noe som kan tyde på at ubåten ikke var på et normalt tokt.

Ifølge forsvarsdepartementet døde 14 medlemmer av besetningen etter at de inhalerte giftige gasser som følge av en brann om bord. Departementet kaller ubåten for et forskningsskip på oppdrag på havbunnen.

Novaja Gazeta melder på sin side at ulykken skjedde på en ubåt av typen AS-12 som er i stand til å gå ned til ekstreme dybder.