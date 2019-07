FNs generalsekretær støtter Norges arbeid med Venezuela

Statsminister Erna Solberg møter 14 karibiske land for å drøfte hav, klima og Venezuela. Like viktig under møtene er Norges kamp for plass i FNs sikkerhetsråd.

St. Lucia ligger rett nord for Barbados og St. Vincent i Det karibiske hav. De har nettopp overtatt formannskapet før toppmøtet i Caribbean Community (CARICOM) som fant sted torsdag.

Guterres støtter Norge

FNs generalsekretær António Guterres, som deltok på møtet, uttrykker sterk støtte til hvordan Norge har tilrettelagt for samtaler i Venezuela. Han oppfordrer alle parter i landet til å unngå handlinger som kan øke spenningen og undergrave det norske initiativet.

Under sitt innlegg trakk Solberg fram at Norge er forpliktet til et sterkt FN og internasjonalt samarbeid. Hun brukte også tid på å snakke om Norges rolle i Venezuela.

– I Venezuela har regjeringen og opposisjonen bedt oss om å legge til rette for en forhandlet løsning, sa Solberg.

– Det har vært to runder av konstruktive samtaler i Oslo. Selv om prosessen fortsatt er skjør, er det mitt inntrykk at vi har et vindu av muligheter.

Alvorlig krise

Situasjonen i De karibiske samarbeidslandene er preget av uroen i Venezuela. Landet befinner seg i en alvorlig krise både økonomisk og politisk. Det er steile fronter mellom opposisjonsleder Juan Guaidó og president Nicolás Maduro. Guaidó utnevnte seg selv til landets midlertidige president i januar.

Det er lagt opp til en rekke bilaterale møter med de forskjellige karibiske landene under besøket. Norge kjenner dessuten noen av dem godt allerede i forskjellige FN-sammenhenger.