EU-ledere gjentar at nye brexit-forhandlinger er uaktuelt

Luxembourgs statsminister Xavier Bettel sier det ikke har noe å si hvem som overtar som konservativ partileder og statsminister i Storbritannia; «skilsmisseavtalen» som allerede foreligger er «den beste avtalen som er mulig».

– Selv om de bytter leder i Storbritannia, er det ingen grunn til at vi skal måtte utsette vår avgjørelse, sier Bettel i forbindelse med EU-toppmøtet i Brussel denne uken.

Skepsis til utsettelse

Fredag skal lederne for de 27 øvrige EU-landene ha en kort diskusjon om den politiske utviklingen i Storbritannia, som etter planen skal forlate unionen 31. oktober. Egentlig skulle britene ut i mai, men tidsfristen ble forlenget. Flere EU-ledere sier at en ny utsettelse bare bør innvilges dersom britene vil bruke tiden til å holde valg eller en ny folkeavstemning.

Boris Johnson, som er favoritt til å overta etter May og har ledet klart i de første interne avstemningen i lederkampen, har gjort det klart at han vil holde fristen, selv om det betyr å forlate EU uten noen avtale, en såkalt hard brexit.

Johnsons optimisme avvist

Samtidig har Johnson hevdet at en klausul i den globale handelsavtalen GATT tillater at britene kan fortsette å drive handel med EU under dagens betingelser mens de forhandler fram en ny handelsavtale. Men den britiske sentralbanksjefen Mark Carney slår kaldt vann i blodet på statsministerkandidaten.

– GATT-regelen gjelder dersom man har en avtale, ikke hvis du har bestemt deg for å ikke ha en avtale eller ikke har klart å komme til enighet, sier Carney til BBC. Han sier Storbritannia automatisk vil bli pålagt toll fordi EU må behandle britene likt med andre land som står utenfor den tollfrie unionen.