EU-ledere vil ha smidig brexit – avviser reforhandling

Luxembourgs statsminister Xavier Bettel sa allerede før toppmøtet var over at det ikke har noe å si hvem som overtar som konservativ partileder og statsminister i Storbritannia: «Skilsmisseavtalen» som allerede foreligger er «den beste avtalen som er mulig».

Fort gjort

Møtet i Brussel ble avsluttet med en diskusjon om brexit blant de 27 øvrige medlemmene. Som varslet ble det en kort affære, som var unnagjort på ti minutter.

– Vi har ærlig talt ingenting nytt å tilføye. Nå venter vi på den nye britiske statsministeren, sa Tusk da han møtte pressen etter toppmøtet.

Han la til at utmeldingsavtalen som EU og Storbritannia har forhandlet fram, ikke er åpen for reforhandling.

– Brexitprosessen kan kanskje bli enda mer spennende nå enn før på grunn av noen personlige beslutninger i London. Men ingenting har endret seg når det gjelder vår posisjon, sa Tusk.

Ønsker godt samarbeid

Det var også budskapet fra flere av regjeringssjefene som har vært i den belgiske hovedstaden de siste dagene.

– Vi ønsker et godt samarbeid med den nye britiske statsministeren, og vi er åpne for nye samtaler. Men vi understreker også at utmeldingsavtalen er ferdigforhandlet, sa Tysklands statsminister Angela Merkel.

Hennes svenske kollega Stefan Löfven gjentok det samme budskapet. Han sa at EU-lederne kan diskutere det fremtidige forholdet, men ikke reforhandle avtalen. Samtidig påpekte Löfven at det er et mål å unngå «no deal», altså at britene går ut uten en avtale.

– Vil savne May

Helt på tampen vanket det sågar skryt fra Frankrikes president Emmanuel Macron til May.

– Vi kommer til å savne henne og landet hennes. Jeg mener brexit er uheldig for unionen, sa han på sin avsluttende pressekonferanse. Han skrøt av May for å ha vært lojal mot Europa og ikke brukt brexit til å hindre andre prosesser i EU.

– Vi vet ikke hvem som blir den neste statsministeren, og jeg ønsker ikke å blande meg inn i britisk politikk. Men jeg håper på samme anstendighet og ansvarsfølelse. Og at vi kommer fram til en løsning.

May fikk ikke høre skrytet fra arvefienden på den andre siden av kanalen. Hun forlot Brussel fredag morgen etter et kort møte med Merkel, ettersom toppmøtets andre dag var viet temaer som ikke angår Storbritannia.

Skeptisk til utsettelse

Den siste planen er at britene skal forlate unionen 31. oktober. Flere EU-ledere sier en ny utsettelse bare bør innvilges dersom britene vil bruke tiden til å holde valg eller en ny folkeavstemning.

Boris Johnson, som er favoritt til å overta etter May, har gjort det klart at han vil holde fristen, selv om det betyr å forlate EU uten noen avtale, en såkalt hard brexit.