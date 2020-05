På et hotell i utkanten av hovedstaden Kiev ligger nyfødte spedbarn på rekke og rad og venter på sine foreldre. Etter at landet stengte grensene som et smitteverntiltak i mars, har foreldrene kun sett dem via bilder og små videosnutter fra klinikken.

I Ukraina er surrogati, å føde barn for andre, lovlig. Surrogatmoren får rundt 150.000 kroner for å bære frem et barn for klinikken BioTexCom, som formidler barn til barnløse par i Vest-Europa og USA.

I tillegg skal selskapet som organiserer ha sitt. Par som ønsker barn herfra, må regne med å betale rundt en halv million kroner.

GLEB GARANICH / Reuters / NTB scanpix

Men nå hoper barna seg opp på klinikken, ettersom de kommende foreldrene hverken kommer seg ut av eget land, eller inn i Ukraina. Regjeringen i Ukraina krever en formell forespørsel fra ambassaden til landet barna skal til før de gir innreisetillatelse.

Etter nedstengingen har 16 babyer så langt blitt hentet. Derfor sendte surrogatiselskapet ut en video av de ventende barna for å få myndighetene til å sette fart på prosessen.

Reaksjonen lot ikke vente på seg.

Efrem Lukatsky / AP

GLEB GARANICH / Reuters / NTB scanpix

Ønsker lovendring

Lyudmyla Denisova, ombud for menneskerettigheter for det ukrainske parlamentet, sier ifølge nyhetsbyrået Reuters at bildene viser at landet har en «massiv og systematisk» industri for surrogati der babyer markedsføres som et «høykvalitetsprodukt».

Hun ber nå myndighetene vurdere en lovendring som kan gjøre surrogati lovlig kun innad i Ukraina.