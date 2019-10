67 drept i sammenstøt i Etiopia

Rundt 67 mennesker har blitt drept i regionen Oromia i Etiopia denne uken. Protestene mot statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed har utviklet seg til etniske sammenstøt, ifølge politiet.

– Totalt antall døde i Oromia er 67, sier regionens politimester Kefyalew Tefera.

– Omtrent 55 er drept som følge av konflikten mellom dem, mellom de sivile. Resten er drept av sikkerhetsstyrkene, opplyser han.

Protestene preger Etiopia to uker etter at Ahmed ble kunngjort som vinner av Nobels fredspris. Bakgrunnen for uroen er myndighetenes behandling av opposisjonslederen Jawar Mohammed. Han var tidligere en alliert av Ahmed, men har nå brutt med statsministeren og blitt en sterk kritiker av ham.

Protestene startet da politiet omringet huset til Jawar, og han anklager dem for å ha satt i gang et angrep mot ham.