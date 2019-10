Amerikanske demokrater vil ha norske nynazister på terrorliste

DNM er blant flere grupper som er listet opp i brevet, som er signert av 40 høytstående amerikanske demokrater, skriver Filter Nyheter. De ønsker organisasjonen klassifisert som «Foreign Terrorist Organization» – en utenlandsk terrororganisasjon – FTO.

Andre grupper som nevnes i brevet er den paramilitære Azov-bataljonen i Ukraina og det britiske høyreekstremistiske nettverket National Action.

Fortjener forklaring

– Det er en rekke eksempler på utenlandske hvit maktgrupper som passer kriteriene. Det amerikanske folk fortjener en forklaring på hvorfor disse gruppene ikke er inkludert på FTO-listen, heter det i brevet til Pompeo.

Dersom DNM blir satt på listen, vil det blant annet medføre at dens medlemmer ikke får reise inn i USA, samt at alle pengeoverføringer berørt av amerikanske banker blir frosset. Fra før av er IS, Al-Qaida, Hizbollah og Boko Haram oppført på listen.

Kaller seg nasjonalsosialister

Den nordiske motstandsbevegelsen kaller seg selv nasjonalsosialister. De ønsker å stoppe det de kaller masseinnvandring til Norden og kaste ut dem som ikke er av «den nordiske rasen».