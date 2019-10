Moderat islamistparti mot seier i Tunisia

På forhånd var det spådd at Ennahdha ville tape oppslutning, men valgdagsmålingene tyder likevel på at de fortsetter som det største partiet i nasjonalforsamlingen.

Men målingene viser også at det nye partiet Qalb Tounes (Tunisias hjerte), som tilhører den fengslede mediemogulen, forretningsmannen og presidentkandidaten Nabil Karoui, seiler opp med nest flest stemmer.

To målingsinstitutter, Emhrod og Sigma Conseil, har kommet til at Ennahdha vil få flest stemmer og rundt 40 av de 217 mandatene i nasjonalforsamlingen. Qalb Tounes ville få 33 til 35 seter. Resten er spredt på en rekke andre partier.

Begge sier de vant

På hver sin pressekonferanse søndag kveld insisterte både Ennahdha og Qalb Tounes på at de hadde vunnet, ifølge deres egne beregninger. Offisielle resultater ventes ikke før tidligst mandag.

Rundt sju millioner stemmeberettigede gikk til urnene for å velge ny nasjonalforsamling i et valg som er klemt mellom to runder av presidentvalget.

Frammøtet var bare på 41 prosent, ifølge valgkommisjonen. Siden ingen av partiene får flertall alene, må det største partiet bygge en koalisjon med andre partier.

Under valgkampen avviste både Ennahdha og Qalb Tounes at de ville danne en allianse seg imellom.

I arresten

Karoui har seilt opp som populær politiker, til tross for at han er siktet for hvitvasking etter at han ble pågrepet i innspurten av valgkampen i august. En domstol slo nylig fast at han fortsatt må sitte i varetekt. Selv hevder han å være utsatt for en svertekampanje.

Karoui fikk 15,6 prosent av stemmene i presidentvalgets første runde 15. september. Jussprofessoren Kais Saied, en uavhengig kandidat, fikk 18,4 prosent.

Presidentvalget skulle egentlig holdes i november, men måtte framskyndes da president Beji Caid Essebsi døde i juli.

Etter folkeopprørene med krav om demokrati i en rekke arabiske land i 2011, ble Tunisia regnet som den eneste suksesshistorien. Det var også her den såkalte arabiske våren begynte.