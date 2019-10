I åtte år har István Tarlós (71) vært borgermester i Budapest med solid ryggdekning fra den mektige statsministeren Viktor Orbán.

Den ungarske opposisjonen er svak og fragmentert etter mange års nederlag, men denne gangen har de klart noe som ligner et mirakel: å samle seg om én enkelt kandidat. Alle kjemper nå for at Gergely Karácsony (44) blir hovedstadens neste borgermester.

Inspirasjonen henter de blant annet i Istanbul. I august reiste en delegasjon på besøk til den nye borgermesteren der. Kunne de vinne mot mektige Erdogan, må vi kunne vinne mot Orbán, var tanken. Recep Tayyip Erdogan er Tyrkias president.

Borgermesterens valgkampteam har senere gjort et imponerende arbeid, mener sjefredaktør for azonnali.hu Martin Bukovicz.

– Med sine aksjoner og provokasjoner har de ført en virkelig interessant kampanje, sier han til tyske MDR.

Megafon mot opposisjon

Blant annet har opposisjonen konfrontert Tarlós med at han nekter å stille til debatt mot Karácsony. De har kalt det feigt og anklaget ham for ikke å ha argumenter. Tarlós svarte med å ta frem megafonen, og det symbolske resultatet er blitt et mye delt klipp på nett.

På flere meningsmålinger ligger de to borgermesterkandidatene jevnt. Valget skjer søndag 13. oktober.

Også Hollywood-skuespilleren Scarlett Johansson er forsøkt trukket inn i valgkampen. Lokale medier hevdet at hun støttet Tarlós. Hun har dementert. Riktignok snakket stjernen med Tarlós i forbindelse med et filmopptak, men de utvekslet ikke annet enn høfligheter.

Fakta: Kampen om Budapest Statsminister Viktor Orbán og hans parti Fidesz har fratatt lokale myndigheter i hovedstaden Budapest mye makt. Likevel har den politiske kontrollen over hovedstaden stor symbolsk betydning. Opposisjonens kandidat Gergely Karácsony (44) har bakgrunn som borgermester i en av bydelene i hovedstaden. Han var også sosialistpartiets statsministerkandidat i 2018. Hele opposisjonen har samlet seg bak Karácsony, som ligger jevnt på meningsmålingene med Fidesz-kandidaten Istvan Tarlos. Lokalvalget i Ungarn avholdes søndag 13. oktober.

Sirkusmusikk

Karácsony er blitt forsøkt motarbeidet med en lekket video der han i private samtaler kritiserer egne folk, en video han selv hevder er klippet sammen av flere kommentarer.

Ungdomsorganisasjonen til Fidesz har kjørt kampanjer med opposisjonens kandidater utkledd som klovner og forsøkt å overdøve valgkamparrangementer med sirkusmusikk.

Kjemper mot overmakten

Viktor Orbáns parti Fidesz styrer landet, har makten i alle de 19 regionene og i 20 av de 24 største byene, inkludert Budapest, oppsummerer Washington Post.

Så selv om det er lokalvalg, handler valgkampen i høy grad om den nasjonale politikken. Den har vært preget av skandaler og skittentøyvask på et nivå knapt sett i Ungarn før. Mest oppsiktsvekkende så langt er en avsløring fra en anonym kilde som kaller seg «djevelens advokat».

Yacht med prostituerte

Vedkommende skal være en advokat som har bidratt til korrupsjon og diverse skitne forretninger for Viktor Orbáns folk. «Djevelens advokat» har blant annet publisert en video som viser borgermesteren i Györ på en yacht sammen med prostituerte og kokain, en utflukt betalt med offentlige penger. Zsolt Borkai har tidligere vunnet gull i turn-OL, og videoen er selvsagt en personlig skandale. Kommentaren fra partiet Fidesz til sexvideoen lyder at dette er en privatsak for Borkai, som ikke har trukket seg fra valget.

Men avsløringene fra «djevelens advokat» handler om mye mer enn sex og dop, ifølge bloggen Hungarian Spectrum. Han beskriver nemlig i detalj hvordan han har jobbet for korrupte politikere i statssystemet, som mellommann mellom dem og kriminelle forretningsfolk.

Ingen vet foreløpig hvem «djevelens advokat» er. Opplysningene han kommer med er heller ikke bekreftet av andre.