Pompeo: Trump er forberedt på å gripe inn når amerikanske interesser er truet

– Vi foretrekker fred fremfor krig, sier Pompeo i et intervju om situasjonen i Nord-Syria med CNBC mandag.

– Men i tilfelle det blir behov for militær handling, bør du vite at president Trump er fullt forberedt på å gjennomføre den handlingen, sier han etter å ha blitt spurt om hva som skal til for at USA går til angrep.

Pompeo vil ikke presisere nøyaktig hva som skal til for at et slikt scenario vil iverksettes, men viser til at USA har grepet inn tidligere i Syria og er klare til å gjøre det igjen, både militært, økonomisk og diplomatisk.

I samme intervju ble Pompeo spurt om sitt forhold til den tyrkiske presidenten Recep Erdogan.

– Vi har mange partnere i NATO, og mange av dem handler ikke alltid slik USA skulle ønske de gjorde. Det betyr ikke at man bryter samarbeidet, vi bruker diplomati og amerikansk makt til å prøve å få til en løsning som er best for USA samtidig som vi jobber med disse viktige allierte.

Trump kunngjorde for snart to uker siden han trekker amerikanske styrker ut av Nord-Syria. Få dager etter rykket den tyrkiske hæren inn i det nordøstlige Syria, og Trump har fått kraftig kritikk for å ha vendt sine kurdiske allierte ryggen.

Mandag sa Trump til pressen at USA «aldri har sagt seg enig i å beskytte kurderne for resten av deres liv».

– Vi kommer ikke til å ta den posisjonen. La dem kjempe selv, sier Trump.

Siden den tyrkiske offensiven startet 9. oktober, er minst 114 sivile drept, og 300.000 mennesker er drevet på flukt, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Over 250 SDF-krigere og 190 tyrkiskstøttede krigere er drept i samme periode, ifølge SOHR.