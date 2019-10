I storslåtte omgivelser, med et 150 meter høyt steinkors over seg, har Spanias avdøde diktator Francisco Franco hatt hedersplassen i Valle de los Caidos, De falnes dal, siden 1975. Fjellkatedralen har vært et yndet mål for tilhengere av fascistdiktatoren, selv om myndighetene har prøvd å holde dem vekk.

Torsdag tok det slutt. Da ble den 1500 kilo tunge gravsteinen flyttet. Deretter ble kisten til mannen som styrte landet med jernhånd i nesten 40 år fløyet vekk. Med det oppfylte sosialistregjeringen løftet om å fjerne Franco fra stedet som også er siste hvilested for mange ofre for hans regime.