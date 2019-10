Lørdag er all kollektivtransport på skinner i Hongkong innstilt inntil videre, og alle stasjoner er stengt etter en natt med nye sammenstøt og voldeligheter.

Flere kjøpesentere, butikker og banker holder stengt.

Demonstranter har blokkert hovedfartsårer i byen, vandalisert togstasjoner og innganger til T-banestasjoner, satt fyr på materiale i gatene og knust vinduer til kinesiske banker og selskaper.

Politiet har tydd til tåregass ved flere anledninger.

Det skal foretas en vurdering av skadene på togstasjonene før det kan tas stilling til tidspunkt for åpning av trafikken og stasjonene igjen.

Vincent Thian / AP / NTB scanpix

Vincent Thian / AP / NTB scanpix

Risikerer fengsel og bot for å bære masker

Et stort antall mennesker protesterte fredag og fredag kveld i byen i protest mot et nylig innført forbud mot å maskere seg. Forbudet er et av flere tiltak Hongkong-regjeringen nå innfører i et forsøk på å kue de hyppige demonstrasjonene som har preget byen de siste månedene.

Demonstranter som bryter forbudet mot masker, risikerer opp mot ett års fengsel eller en bot på nærmere 30.000 kroner dersom de ikke føyer seg etter de nye reglene. Det gjelder også demonstranter som bruker ansiktsmaling for å skjule identiteten sin.

Det nye forbudet har så langt ikke lagt noen stor demper på demonstrasjonene, som fortsetter lørdag. Bilder fra Hongkongs gater lørdag viser at mange trosser forbudet og bærer masker.

Athit Perawongmetha / Reuters / NTB scanpix

Tyrone Sio / Reuters / NTB scanpix

Skudd og tåregass

Fredag vekket det ytterligere harme da nyheten spredte seg om at en 14 år gammel gutt var blitt truffet i hofta av en kule under demonstrasjonene, og at tilstanden var alvorlig.

Politiet bekrefter i en uttalelse publisert i South China Morning Post at en politibetjent avfyrte ett skudd «da livet hans var alvorlig truet» etter at han skal ha blitt angrepet av en stor gruppe demonstranter. Ifølge meldingen skal demonstrantene blant annet ha vært bevæpnet med bensinbomber. Uttalelsen sier ingenting om hvorvidt noen av demonstrantene ble truffet.