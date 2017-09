Hele Puerto Rico uten strøm - 3,5 millioner mennesker rammet

Maria, som allerede har krevd ni menneskeliv i Karibia, har slått ut all strømforsyning på øysamfunnet med 3,5 millioner innbyggere.

Da orkanen traff land var den nedgradert til en kategori fire-orkan, med vindkast målt til opptil 70 meter pr. sekund, men den er likevel livsfarlig. Det er ventet at den vil herje øya med livsfarlige vinder imellom 12 og 24 timer, ifølge værvarslingstjenestene.

En rekke innbyggere har meldt fra til landets radiostasjoner om dører som er blitt revet av hengslene, vanntanker som har løsnet og knuste vinduer.

Samtidig meldes det om omfattende oversvømmelser i hovedstaden San Juan, om lag 50 kilometer nordvest for Yabucoa.

– Dette kommer til å bli et ekstremt voldelig værfenomen. Vi har ikke opplevd en hendelse i dette omfanget i vår moderne historie, sier Puerto Rico-guvernør Ricardo Rosello.

Carlos Garcia Rawlins / Reuters

– Evakuer eller dø

Myndighetene hadde på forhånd advart mot det de fryktet kunne bli det verste uværet i dette århundret. – Dere må evakuere, ellers dør dere. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre dette tydeligere enn det, sa Puerto Ricos sikkerhetskommissær Hector Pesquera.

– Puerto Rico blir rammet av en ny monsterorkan. Vær forsiktige, våre hjerter er med dere, vi vil være der for å hjelpe dere, tvitret USAs president, Donald Trump.

Puerto Rico har over lengre tid sluppet unna de verste orkanene, som vanligvis trekker nord eller sør for øya. Den siste kategori fire-orkanen som traff Puerto Rico var i 1932.

Mer enn 4.400 mennesker hadde søkt ly i tilfluktsrom rundt om på øya innen tirsdag kveld, sammen med rundt 105 kjæledyr.

Carlos Giusti / AP / NTB Scanpix

Truet St. Croix

Få timer tidligere lå Maria like ved St. Croix, en del av den tidligere dansk-norske kolonien som i dag heter De amerikanske jomfruøyene.

Da var Maria fortsatt en kategori fem-orkan med som beveget seg med en hastighet på 17 kilometer i timen. Vindkastene var på opptil 75 meter pr. sekund, eller 270 kilometer i timen.

AP / NTB Scanpix

Kenneth Mapp, guvernør på De amerikanske jomfruøyene, ba på forhånd folk være på vakt.

– Du mister livet ditt når du begynner å tenke på hvordan du skal redde et par skillinger ved å forsøke å hindre noe i å bli ødelagt, brenne ned eller falle sammen, sier han.

– Det eneste som betyr noe er din families, dine barns og din egen sikkerhet. Resten er ting – glem dem, sa han videre.

Ifølge The Guardian gikk orkanens øye så vidt klar av innlandet på St. Croix og øyas 50.000 innbyggere, men stormen brakte kraftig regn og vind til kystområdene.

– Potensielt kraftigere enn Irma

På vei mot St. Croix hadde Maria allerede kostet minst to personer livet på Guadeloupe, etter å ha rasert den lille øynasjonen Dominica fullstendig. Der tok den minst syv menneskeliv.

USAs nasjonale orkansenter (NHC) har advart om at Maria om mulig er enda kraftigere enn Irma, som raserte en rekke små øyer i Karibia, nordkysten av Cuba og deler av Florida for litt over en uke siden.

Som følge av Irma er det stor trengsel i flere tilfluktssteder rundt om i Karibia, ettersom flere fikk husene sine fullstendig ødelagt.

I tillegg til at vindkastene kan rive av hustak og velte trær, har orkanen med seg kraftige regnbyger som kan føre til flom i deler av Karibia.