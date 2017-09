Overveldende flertall for et uavhengig Kurdistan

Mandagens valgdeltakelsen var på over 72 prosent. Det endelige folkeavstemningsresultatet forventes innen tre dager.

Etter avstemningen festet kurderne i gatene i Arbil, hovedstaden i den nordirakiske Kurdistan-regionen. Innbyggerne tutet i bilhornet, veivet med kurdiske flagg eller sendte opp fyrverkeri. Noen fyrte også av skudd i nattemørket.

Tyrkia truer med invasjon

Avstemningen er ikke bindende, og kurdiske politikere har gjort det klart at det uansett ikke er tale om noen umiddelbar uavhengighetserklæring.

Både den irakiske regjeringen og nabolandene Tyrkia, Iran og Syria ser med uro på utsiktene til en selvstendig kurdisk stat. Iran stengte luftrommet i området, Tyrkia truer med invasjon og stans i kurdernes oljeeksport, og irakiske myndigheter sender soldater nordover.

Alle de tre nabolandene er bekymret for at folkeavstemningen skal utløse lignende løsrivelseskampanjer blant deres egne kurdiske befolkninger. Syriske kurdere, som kjemper mot IS med støtte fra USA, har allerede skaffet seg selvstyre i sin region langs grensa til Tyrkia.