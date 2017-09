Ny storflom truer orkanherjede Puerto Rico. Millioner er uten strøm

Men den mest akutte krisen nå er flomvarsel. Omkring 70 000 innbyggere trues dersom demningen i elven Guajataca brister. Folk i de utsatte områdene er bedt om å forlate sine hjem. Etter å ha inspisert damanlegget gjentok Puerto Ricos guvernør, Ricky Rosselló, at folk måtte evakuere til høyereliggende strøk.

Problemet er at det ikke er så lett å finne steder å dra til. Mange tusen bor på evakueringssentre som er opprettet etter orkanen Maria. Den var den sterkeste orkanen som har truffet denne øya på nesten 100 år.

ALVIN BAEZ / Reuters

Krisehjelp kommer

Denne helgen kom amerikansk krisehjelp frem til Puerto Rico. Elleve skip lastet med over 6 millioner liter vann, barnesenger og mat er kommet frem. Behovet for hjelp er enormt.

Puerto Rico har stort sett vært uten strøm siden orkanen traff øya på onsdag. Nå er det kommet generatorer, og det er ventet flere nødsendinger sjøveien de nærmeste dagene. Landets viktigste havn i hovedstaden San Juan, er gjenåpnet.

Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Myndighetene har anslått at det kan ta måneder å få tilbake strømmen til alle de 3,5 millioner innbyggerne. Myndighetene har mistet kommunikasjonslinjene inn til 40 av de 78 kommunene i landet ettersom 85 prosent av alle telefon- og internettkabler er døde, opplyser myndighetene.

ALVIN BAEZ / Reuters

Så langt er 33 personer bekreftet omkommet i orkanen Marias herjinger i Karibia. 13 av disse er bekreftet omkommet på Puerto Rico, men det er antatt at dette tallet kommer til å stige, melder BBC.

Kommer ikke frem

BBC skriver på sin nettside at man bruker satellittfoto for å kartlegge skadene i de mange byene hvor telekommunikasjonene ikke eksisterer. Trær som er blåst over veier gjør at det er nesten ufremkommelig. Det er fortsatt flom mange steder, og mange hus er uten tak.

USAs president Donald Trump har erklært Puerto Rico for et katastrofeområde og åpnet for å bruke føderale penger til krisehjelp. Puerto Rico er et selvstyrt, uinnlemmet territorium som tilhører USA. Landet ble amerikansk koloni i 1898. Innbyggerne har ikke stemmerett ved amerikanske valg, men velger en utsending til Representantenes hus uten stemmerett.

Puerto Rico har store økonomiske problemer og de naturkatastrofene som nå rammer landet, vil ikke gjøre situasjonen bedre. Økonomisk er det avhengig av USA. Omkring 40 prosent av befolkningen ligger under USAs føderale fattigdomsgrense.