I timene før og etter drapet sendte kronprins Mohammed bin Salman minst 11 beskjeder til Saud al-Qahtani, som omtales som prinsens nærmeste rådgiver, skriver The Wall Street Journal.

Det har den amerikanske etterretningstjenesten CIA funnet ut gjennom egen etterforskning av drapet, som skjedde på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober.

CIA vet ikke hva som sto i de elektroniske meldingene. The Wall Street Journal har sett utdrag av «høyt klassifiserte dokumenter», basert på registrering av elektronisk kommunikasjon og hemmelig informasjon.

«Beordret trolig Khashoggis død»

Dokumentene er tidligere ikke omtalt, og avslører at CIA har «medium-til-høy» visshet om at kronprinsen «personlig pekte ut» Khashoggi og «trolig beordret hans død». I notatet sier CIA «For å klargjøre, vi mangler direkte dokumentasjon av at kronprinsen bestiller drapet».

De skriver likevel at de anser det som «høyst usannsynlig» at drapet skal ha blitt «utført uten Mohammed bin Salmans tillatelse».

Fakta: Khashoggi-drapet Den saudiarabiske Jamal Khashoggi (59) gikk den 2. oktober inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Han kom aldri ut. Saudi-Arabia har innrømmet at drapet fant sted på konsulatet. Khashoggi hadde bodd i USA i et år og skrev kritiske artikler om hjemlandet i Washington Post. Hensikten med å besøke konsulatet var å få skilsmissepapirer som ville gjøre det mulig for ham å gifte seg med sin tyrkiske forlovede. Tyrkiske myndigheter lekket snart til pressen at de mente Khashoggi var blitt drept. Saudi-Arabia nektet i to uker før de innrømmet at han var blitt drept der inne. 15 saudiarabiske agenter som kom til Istanbul med privatfly, skal ha gjennomført drapet. Saudi-Arabia hevder disse agentene opererte uten klarering fra landets ledelse, noe mange stiller seg tvilende til.

Virginia Mayo / TT NYHETSBYRÅN

Satte kronprinsen opp en felle?

Etter at The Wall Street Journal publiserte artikkelen om meldingene, kom Saudi-Arabia med en uttalelse: «Kronprinsen kommuniserer jevnlig med ulike personer i hoffet om ulike saker. Han har ikke på noe tidspunkt formidlet beskjed om å skade den saudiske borgeren Jamal Khashoggi. Vi avviser fremdeles kategorisk anklagene, som er basert på spekulasjoner».

CIAs konklusjon om at kronprinsen kan ha beordret drapet, bygger ifølge Wall Street Journal også på en uttalelse fra august 2017, der han skal ha snakket om å sette opp en felle for Khashoggi.

Bin Salman skal ha sagt at hvis han ikke fikk overtalt Khashoggi til å komme tilbake til Saudi-Arabia, kunne «vi kanskje lokke ham utenfor Saudi-Arabia og gjøre tiltak».

CIA tolker dette som «et forvarsel på den saudiske operasjonen mot Khashoggi», skriver avisen.

Saudi-Arabias kongehus/ Reuters

Kan bety trøbbel for Trump

CIAs funn har tidligere blitt tolket som at drapet skjedde på ordre fra kronprinsen, men Saudi-Arabia har insistert på at kronprinsen ikke kjente til planene.

Khashoggi var en regimekritisk journalist som bodde i Virginia i USA og skrev for The Washington Post.

USAs president Donald Trump har sagt at han ikke har sett informasjon som direkte knytter Mohammed bin Salman til drapet. Etter at CIA i november konkluderte med at kronprinsen trolig beordret drapet, svarte Trump: «Kanskje han gjorde det, kanskje han ikke gjorde det.»

CIAs funn kan komme til å gjøre det vanskelig for Trump å fortsatt ha sterke forbindelser til Saudi-Arabia, slik han tidligere har uttalt at han ønsker, mener The Wall Street journal.

Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Erdogan krever mistenkte utlevert

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan krever nå at Saudi-Arabia utleverer personene som er mistenkt for å ha deltatt i drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

– Å stille de mistenkte for retten i Saudi-Arabia er ikke godt nok, sa Erdogan til journalister på avslutningen av G20-toppmøtet i Buenos Aires lørdag.

Kronprinsen sparket sin «høyre hånd»

Rådgiveren Saud al-Qahtani omtales ofte som bin Salmans nærmeste rådgiver. Han antas å ha hatt ansvaret for dødsskvadronen på 15 mann som tok livet av Khashoggi på konsulatet i Istanbul. CIA mener altså at han på drapsdagen var i kontakt med dem, samtidig som han kommuniserte med kronprinsen.

Al-Quathani, som også fungerte som kronprinsens medierådgiver, har nå fått sparken av Saudi-Arabias konge.

Saudi-Arabia har anholdt 18 personer som har status som mistenkte i saken. Myndighetene hevder at disse handlet på egen hånd.