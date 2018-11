En gruppe internasjonale forskere brukte satellittdata for å kartlegge hvor store deler av vår planet som er uberørt av menneskelig aktivitet.

Med nesten 15 millioner kvadratkilometer villmark er Russland det villeste landet i verden, ifølge data publisert i vitenskapsmagasinet Nature.

I Russland er det mer uberørt natur enn i Canada, USA og Australia tilsammen, viser kartleggingen.

Fakta: Verdens gjenværende villmark 77 prosent av Jordens økosystemer er nå direkte berørt av menneskelig aktivitet som veier, skipstrafikk, industri, jordbruk og synlige miljøutslipp. På 15 år har 3,3 millioner kvadratkilometer villmark gått tapt. Det tilsvarer et område tilsvarende hele India. 70 prosent av de uberørte økosystemene i verden befinner seg i fem land: Russland, Canada, Australia, USA og Brasil.

Lite ekte villmark igjen

– Vi er det villeste landet i verden. Og det er bra, skriver den russiske avisen Republic fornøyd.

I undersøkelsen er ekte villmark definert som områder med mer enn 10.000 kvadratkilometer uten spor etter bebyggelse, industri, jordbruk, veier, miljøutslipp, skipstrafikk eller annen menneskelig aktivitet.

Norge kommer på 15. plass på listen over de 20 landene i verden som tilsammen har for 94 prosent av Jordens gjenværende villmark.

Norges viktigste bidrag er de uberørte områdene langs norskekysten.

«Den villmarken på vår planet som fortsatt er bevart i form av urskog og andre økosystemer, er av enorm betydning. Dette må bevares, ikke minst for å håndtere forandringer i klima og nedgangen i vårt biologiske mangfold», skriver forskerteamet i Nature.

«Hva disse landene gjør for å begrense utbyggingen av veier og skipstrafikk, gruver, skogdrift, jordbruk, akvakultur og industrielt fiske, vil være helt avgjørende.»

«Vi har allerede mistet så mye. Vi må gripe denne muligheten til å sikre villmarken før den forsvinner for alltid», skriver forskerne.

Russiske skoger sikrer jorden luft

De enorme skogene som strekker seg over 70 prosent av Russlands territorium, utgjør nesten en fjerdedel av Jordens skogområder.

Det betyr at 15 prosent av verdens totale karbonutslipp blir absorbert av russisk villmark.

Det meste av skogen er gran. En fersk undersøkelse i regi av svenske og finske forskere for Verdens naturfond Russland (WWF) viser at granskogene er ekstra utsatt når temperaturene øker.

Andelen beskyttede skogsområder er doblet i Russland siden 2012. I fjor ble det innført et satellittovervåkingssystem for å stoppe ulovlig skoghugst lengst øst i Russland.

Økt miljøbevissthet hos russere

Flere miljøsaker har skapt stort politisk engasjement i Russland. Det gjelder særlig de enorme og raskt voksende søppelfyllingene.

De fleste russere gir blaffen i å sortere avfall.

Flere kampanjer har imidlertid gitt resultater.

I Moskva sier for eksempel 60,5 prosent av befolkningen at de har sluttet å bruke plastposer i butikken, viser en fersk undersøkelse gjort for Greenpeace.

Aftenpostens Moskva-korrespondent: Her er mine russiske villmark-anbefalinger

Et besøk i russisk villmark er både enklere og rimeligere enn mange er klar over.

Her er noen anbefalte steder fra Aftenpostens korrespondent, Per Anders Johansen:

1. Kamtsjatka. Flyturen Moskva-Kamtsjatka tar ni timer. Det er mulig å få flybilletter med Aeroflot for under 3000 kr. Et eventyrlig område med levende vulkaner, bjørner, fiskemuligheter og øde skiturer ved kysten av Stillehavet.

2. Baikal. Selv om Baikal har flere enorme miljøutfordringer, er sjøen fortsatt verdens største ferskvann. Flere steder langs sjøen er det fortsatt relativt få turister, og landskapet er storslått og fantastisk.

3. Kola. Kolahalvøya er bokstavelig talt nabo til Norge, men svært få nordmenn har tatt turen over grensen fra Kirkenes. En rekke ulike lokale turselskaper organiserer turer, men det er også mulig å lage turer selv med en lokal engelskspråklig guide.

4. Transsibirske jernbane. Den transsibirske jernbanen er en reise mange har som mål å gjøre en gang i livet. Mange glemmer at en slik tur kan kombineres med kortere eller lengre stopp underveis hvor det er mulig å oppleve russisk villmark, for eksempel ved å ta en båttur på elvene Ob og Jenisej.

Ja, språk er en utfordring, men med god planlegging er det mulig å finne engelskspråklige hjelpere.

