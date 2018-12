Indonesisk politi gransker mulig massedrap

– Vi har fått informasjon fra publikum om drap på arbeidere som holdt på å bygge en bro i distriktet Nduga, sier polititalsmann Ahmad Musthofa Kamal i Papua.

Avisen Kompas viser til politikilder som sier arbeiderne ble drept søndag etter at en av dem skal ha tatt bilder av opprørere som holdt en seremoni for å markere det de anser for å være provinsens uavhengighetsdag, skriver nyhetsbyrået DPA.

En lokal leder, Yan Pieter Reba, sier han fått opplyst at 31 personer ble drept. 24 av dem ble drept på stedt, mens sju andre søkte tilflukt i huset til en lokal politiker der de ble funnet og drept, sier Reba til avisen. Han legger til at en arbeider klarte å flykte.

En separatistgruppe kjent som Free Papua Movement har siden 1960-tallet kjempet for uavhengighet for den overveiende melanesiske provinsen. Papua er den vestlige delen av øya Ny-Guinea og ligger lengst øst i Indonesia, drøyt 3.000 kilometer fra hovedstaden Jakarta, på grensen til Papua Ny-Guinea. Øya er verdens nest største og er en del av de melanesiske øyene vest i Stillehavet.