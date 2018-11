Biltoppen var superseriehelt og presidentaktuell: Nå er han mistenkt for å ha tappet firmakassen

Carlos Ghosn (64) er toppsjef i en allianse av Nissan, Renault og Mitsubishi, tre bilmerker som samarbeider.

Onsdag meldte japanske medier at påtalemyndigheten vil holde ham i varetekt i minst ti dager. Biltoppen ble pågrepet mandag ettermiddag lokal tid da han kom til Japan i sitt privatfly.

Han er mistenkt for å ha trikset med Nissan-selskapets regnskaper og slik tusket til seg urettmessige beløp tilsvarende 380 millioner kroner.

Engstelige for børskurser

Ghosn er ingen hvem som helst i internasjonalt næringsliv. Etter pågripelsen har blant andre Frankrikes finansminister og en talsmann for Japans statsminister måttet holde pressekonferanser. Myndighetene er engstelige for ryktet og børskursene til selskaper som spiller en stor rolle i landenes økonomi.

Libanon, der Ghosn er et symbol på suksess og eier en vingård, har for sin del varslet at deres utenrikstjeneste vil følge med for å passe på at han får en rettferdig behandling.

Hovedrolle i helteserie

Ghosn er født i Brasil, oppvokst i Libanon og har bodd store deler av sitt voksne liv i Frankrike. Inntil nå har han nytt godt av et spektakulært godt rykte som en suksessrik leder i bilbransjen. I Frankrike fikk han tilnavnet «Le Cost Killer» etter at han på 1990-tallet gjorde røde tall svarte igjen i Renault.

I Japan fikk han tilnavnet «Mr. Fix It» etter å ta tatt Nissan tilbake fra avgrunnen i 1999. To år senere ble det skrevet en egen japansk superheltserie der Ghosn hadde hovedrollen.

Slo Obama i måling

I japanske medier er han blitt kalt for «seven eleven» etter kioskkjeden med henblikk på lange arbeidsdager. I Tokyo kan du også finne navnet hans på restaurantmenyer.

Han har selv avvist politiske ambisjoner, men han er blitt nevnt som presidentkandidat i Libanon. I Japan kom han for noen år siden på syvende plass i en meningsmåling – foran blant andre Barack Obama – om hvilken kjendis folk helst ville skulle styre landet.

Fakta: Bilgiganten Japanske Nissan og franske Renault har vært partnere siden 1999. I 2017 ble japanske Mitsubishi også tatt opp som fullverdig partner i alliansen. Gruppen selger på verdensbasis hver niende bil – med 10,6 millioner kjøretøyer i 2017. Den er klart størst innen elektriske biler, blant annet med Nissan-modellen Leaf.

Varsler slo alarm

Anklagene mot Ghosn stammer fra Nissan. Der har medarbeidere gransket sin styreleder i flere måneder for å ha tappet selskapskassen. Granskningen ble startet etter at en intern varsler slo alarm om Ghosn og en av hans nære medarbeidere.

– En rekke andre vesentlige tjenestefeil er avdekket, som personlig bruk av selskapets eiendeler, heter det i meldingen fra selskapet. Den mistenkte og hans medarbeider har ikke kommentert anklagene.

Ifølge japansk presse handler mistanken blant annet om boliger Ghosn har disponert og som selskapet eier i Brasil, Frankrike, Japan og Nederland. I tillegg skal han personlig ha fordelt godtgjørelsene mellom selskapets toppledere og slik puttet mer i egen lomme.

Finansministre møtes

Styret i Nissan skal torsdag avgjøre om Ghosn skal permitteres fra sin rolle i selskapet. I Frankrike har Renault ikke gjort dette, men innsatt en stedfortreder. I begge landene understreker myndighetene at virksomhetene fungerer som normalt. Frankrikes finansminister sa til pressen onsdag at han venter besøk av Japans økonomiminister torsdag.

Klandrer dunkelt kontrollsystem

Hiroto Saikawa er administrerende direktør i Nissan, der Ghosn er styreleder. Saikawa er blitt spurt på en pressekonferanse hvordan uregelmessighetene kunne pågå så lenge. Han skyldte på et dunkelt og ugjennomtrengelig kontrollsystem, samt at han mener Ghosn hadde for mye makt.

Spår mer konflikt

Nyhetstjenesten Bloombergs kommentator, David Fickling, stiller spørsmål ved om anklagene kan stamme fra en underliggende maktkamp og peker på hvor kompromissløst uvennlig Ghosn ble omtalt på Nissans pressekonferanse.

Kommentatoren viser til at Frankrike har overdrevent stor innflytelse i bilalliansen, mens pengene tjenes i Japan.

– En palassrevolusjon kan noen ganger være starten på et bedre styre, men oftere er det starten på en borgerkrig, skriver han.