Tidligere Trump-rådgiver arrestert og siktet av spesialetterforsker Robert Mueller

Siktelsen består av syv punkter, ifølge spesialetterforsker Robert Mueller, som de siste 20 månedene har gransket Russlands innblanding i det forrige presidentvalget og det mulige russiske samarbeidet med Trump-kampanjen.

Stone ble arrestert i Fort Lauderdale i Florida tidlig fredag morgen, amerikansk tid. Han er siktet for fem tilfeller av falsk forklaring, for å ha forsøkt å påvirke et vitne og for å ha motarbeidet rettsvesenet, ifølge en pressemelding fra Mueller.

Siktelsen er på 24 sider og tar for seg Stones rolle i hackingen av e-postserverne til demokratene i valgkampen i 2016. Nettstedet Wikileaks publiserte flere tusen e-poster fra disse serverne like før valget.

Ifølge siktelsen snakket Stone med flere ledende Trump-medarbeidere om Wikileaks og «informasjon som kan være skadelig for Clinton-kampanjen» allerede sommeren 2016.

Ville ha Trump som president for 28 år siden

66-åringen har i flere tiår vært en svært profilert rådgiver for en rekke ledende republikanere. Blant annet har han bidratt til valgkampene til Richard Nixon, Ronald Reagan før han begynte å jobbe for Donald Trump.

Han er kjent for sine kontroversielle metoder og for å ha benytte seg flittig av negative eller skadelige opplysninger om motkandidater for å fremme sin egen klient.

Allerede i 2000 fungerte Stone som Donald Trumps valgkampsjef i en kortvarig kampanje for å få eiendomsmagnaten til å bli presidentkandidat for det såkalte reformpartiet.

I 2016-valgkampen hadde han en uformell rolle som rådgiver i Trump-kamanjen, og han stilte ofte på TV for å fremme sin gamle samarbeidspartner.

