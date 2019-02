Dødelig hjemmebrent har kostet nærmere 100 liv i India

59 mennesker er døde i Saharanpur-distriktet i delstaten Uttar Pradesh og ytterligere 32 er døde i Haridwar-distriktet i nabodelstaten Uttarakhand, opplyser talsmenn for lokale myndigheter.

Alle ofrene skal ha fått i seg metanol torsdag, og politiet mistenker at hjemmebrenten kom fra den samme kilden.

200 personer er hittil pågrepet i de to delstatene, de fleste av dem mistenkt for å ha solgt den livsfarlige hjemmebrenten.

30 lokale tjenestemenn, blant dem ti politifolk, er samtidig permittert, anklaget for å ha lukket øynene for at den livsfarlige hjemmebrenten ble omsatt.

Det er også tatt beslag i flere hundre liter som mistenkes for å inneholde metanol. Myndighetene truer de ansvarlige med dødsstraff.

Rundt 1.000 mennesker mister årlig livet etter å ha drukket livsfarlig hjemmebrent i India, ifølge politiet i landet.