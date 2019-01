Venezuela: EU anerkjenner Guaidó som president

I en resolusjon torsdag ber EU-parlamentet EUs utenrikssjef Federica Mogherini og alle medlemsland om å følge EU-parlamentets eksempel og anerkjenne Guaidó som Venezuelas eneste legitime interimspresident frem til det holdes et fritt, åpent og troverdig presidentvalg som gjeninnfører demokrati i landet.

Et flertall på 439 av de folkevalgte stemte for resolusjonen, mens 104 stemte mot og 88 var avholdende.

Øker presset

EU-parlamentets resolusjon øker presset på europeiske land, som så langt har vegret seg for å ta en beslutning i spørsmålet om anerkjennelse av Guaidó.

Den venezuelanske opposisjonslederen utropte seg selv til president i forrige uke.

USA anerkjente Guaidós presidentskap kun timer etter kunngjøringen. Senere har en rekke andre land sagt at de vil anerkjenne Guaidó og ikke president Nicolás Maduro – som fortsatt klamrer seg til makten – utlyser nyvalg i løpet av uken, deriblant Canada og Australia samt EU-landene Spania, Storbritannia og Frankrike.

EUs utenriksministre var torsdag samlet til et uformelt møte i Bucuresti. Der var Venezuela ventet å bli et hovedtema for diskusjonene.

Krever løslatelse av journalister

I forkant av utenriksministermøtet uttalte Mogherini også at EU krever umiddelbar løslatelse av de europeiske journalistene som er blitt pågrepet i Venezuela de siste dagene.

– EU krever løslatelse av enhver journalist som er pågrepet uten grunn, sa Mogherini.

Flere utenlandske journalister er pågrepet i Venezuela de siste dagene, deriblant to franskmenn og en spanjol.

Inviterer til dialog

– Vi er tilhengere av dialog, av at man kommer frem til en avtale uten bruk av makt, sa Mexicos president Andrés Manuel López Obrador ifølge nyhetsbyrået AFP.

En slik dialog må komme i stand uten at det stilles betingelser, understreket López Obrador.

– Vi kan ikke påtvinge dem noe. Først må de to partene sette seg ned og snakke sammen.