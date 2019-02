Britiske politikere anklager Facebook for å opptre som «digitale gangstere»

«Selskaper som Facebook bør ikke få lov til å oppføre seg som «digitale gangstere» i den digitale verden», heter det i rapporten fra komiteen for elektronikk, kultur, medier og sport i det britiske parlamentet.

Rapporten, som er utarbeidet av både konservative og liberale politikere fra parlamentet, hevder at Facebook bevisst har brutt personvern- og konkurranselover.

Komiteen, som har gransket desinformasjon via internett, oppfordrer til økt regulering for blant annet Facebook og andre teknologiselskaper.

«Disse store teknologiselskapene kan ikke fortsette å ekspandere uten begrensninger eller tilsyn», heter det i rapporten. «Bare myndighetene og loven er mektige nok til å kontrollere dem», konkluderer komiteen.

Anklager Facebook-grunnlegger for forakt for parlamentet

Facebooks grunnlegger og administrerende direktør Mark Zuckerberg blir av politikerne bak rapporten anklaget for å ha vist forakt for parlamentet.

Zuckerberg har ved tre anledninger nektet å vitne for komiteen. I stedet har han sendt yngre medarbeidere som ikke har kunnet svare på en rekke av politikernes spørsmål.

«Gjennomgående viser Mark Zuckerberg manglende lederskapsevner og evne til å ta ansvar. Noe som bør forventes av en person som sitter på toppen i et av verdens største selskaper», heter det i en uttalelse fra komiteens leder, Damian Collins.

Rapporten tar blant annet til orde for:

Obligatoriske etiske retningslinjer for teknologiselskaper, som blir regulert av en uavhengig part.

Hvis selskapene bryter noen av disse etiske retningslinjene, kan de straffeforfølges.

Britiske valglover og regler for utenlandsk involvering i britiske valg må endres.

Sosiale medier må ta ned kilder som sprer skadelig innhold, blant annet kilder som bevisst sprer falske nyheter.

Fakta: Noen av Facebooks skandaler i 2018 I februar kom en rapport fra spesialetterforsker Robert Mueller som viste Facebooks rolle i Russlands innblanding i presidentvalget i 2016. I mars kom Cambridge Analytica-saken og FN-rapporten som viste Facebooks rolle i folkemordet mot rohingyaene i Myanmar. I april måtte Facebook-sjefen Mark Zuckerberg møte foran den amerikanske kongressen for å snakke om hvordan de håndterer brukernes data. I juli stupte Facebook-aksjen på børsen etter at de senket forventningene til egen omsetning. I desember ble det kjent at Facebook fortsatt ga særlig tilgang til brukerinformasjon til flere bedrifter.

Marcio José Sanchez / AP / NTB scanpix

Ber om uavhengig etterforskning

Rapporten tar til orde for at regjeringen bør starte en uavhengig etterforskning, som skal se nærmere på «utenlandsk innflytelse, desinformasjon, finansiering, valgmanipulering og datautveksling» under folkeavstemningen for skotsk uavhengighet i 2014, EU-avstemningen i 2016 og parlamentsvalget i 2017.

Rapporten til de britiske politikerne har allerede fått politisk støtte fra Labour.

– Vi er enige i komiteens konklusjon. Tiden der teknologiselskapene kunne regulere seg selv er over, sier Labours nestleder Tom Watson.

Granskningsrapporten anklager en rekke mektige teknologiselskaper for å operere som om de har monopol. De trekker frem at Facebook er lite positive til å stå ansvarlig for dem som forsøker å regulere dem.

«Facebook fortsetter å prioritere profitt over datasikkerhet», heter det i rapporten.

Aaron Bernstein / Reuters / NTB scanpix

Nekter for å ha brutt britisk lov

«Facebook handler først når alvorlige sikkerhetsbrudd blir offentlig kjent», skriver komiteen i rapporten.

I en uttalelse, som kom etter offentliggjøringen av rapporten, skriver Facebook at selskapet har gjort en rekke endringer og støtter reguleringer. Selskapet benekter derimot å ha brutt noen lover i Storbritannia.

Da Zuckerberg vitnet for Kongressen i fjor, la han seg flat.

– Vi har gjort mange tabber mens vi har drevet dette selskapet. Jeg tror det rett og slett er umulig å starte et selskap i studenthybelen din, og så la det vokse til å bli så stort som det er blitt nå, uten å gjøre noen feil, sa Zuckerberg.

– Jeg tror vi har lært at vi må ta en mer proaktiv rolle. Det er ikke nok å lage verktøyene, vi må sørge for at de brukes til det gode, sa Facebook-gründeren.

«Turboladet» granskningen

Granskningen ble iverksatt i 2017, etter økt bekymring for innflytelsen til falske nyheter og hvordan falske nyheter sprer seg uhindret gjennom sosiale medier. Men da The New York Times og britiske The Guardian i mar avslørte at analysebyrået Cambridge Analytica hadde kjøpt informasjon om 50 millioner Facebook-profiler. Tallet ble senere oppjustert til 87 millioner.

Saken har ført til en stor debatt om personvern og knallhard kritikk av teknologigigantene, spesielt Facebook.

Komiteens granskning ble da «turboladet», ifølge The Guardian.

«Cambridge Analytica-skandalen ble tilrettelagt gjennom Facebooks retningslinjer. Hadde de fulgt FTC-avtalen, ville det ikke ha skjedd», heter det i komiteens rapport.

FTC, det amerikanske forbruker- og konkurransetilsynet Federal Trade Commission, har blant annet gransket Facebooks håndtering av personopplysninger.