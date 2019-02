Torsdag kveld er det nye avstemninger om alternative brexit-planer i det britiske Underhuset. Avstemningen er ventet mellom 17.00 og 18.00 norsk tid.

Det skal stemmes over tre forslag. Theresa May er ventet å tape ett av forslagene. Det vil svekke henne ytterligere, men ingen av forslagene som legges frem torsdag kveld, er bindende.

Det knappe seks uker til britene skal forlate EU. Og fortsatt eksiterer ingen plan B. Nå beskyldes Theresa May for løgn, svik og utpressing.

Løsmunnet rådgiver kan ha røpet plan B.

Mandag denne uken skal Theresa Mays sjefforhandler i Brussel, Olly Robbins, ha tatt seg en øl i hotellbaren etter en arbeidsmiddag mellom EU og Storbritannias forhandlingsteam. Middagen ble holdt i den britiske ambassadørens residens.

Samtaleemnet var ikke overraskende brexit. Det Robbins ikke visste, var at på nabokrakkene satt TV-stasjonen ITVs Brussel-team. De overhørte alt som ble sagt.

Olly Robbins skal ha sagt at Theresas May plan er å holde politikerne på «pinebenken» på lenge som mulig. Hennes taktikk skal være å komme tilbake til Underhuset med en plan B helt i «siste sekund», bare dager før brexit-datoen 29. mars.

Da skal hun også, ifølge Robbins og ITV, ha fått på plass forsikringer fra EU om at utmeldelsesklausulen, den såkalte artikkel 50, kan utsettes. Og det for veldig lang tid.

Motstanderne skal presses inn i folden

Og her er det verdt å merke seg ordlyden: «en veldig lang utsettelse». Det betyr i realiteten at Storbritannia forblir i EU i mange måneder til, kanskje år.

Mays strategi er altså tvinge Underhuset til å velge mellom hennes allerede fremlagte brexit-plan, som ble nedstemt i januar, eller en potensiell utsettelse av hele brexit-prosessen – inn i det uvisse.

Det siste er det tilhengerne av en hard linje i hennes eget parti, som Boris Johnson og Jacob Rees-Mogg, frykter mer enn noen annet: At Storbritannia aldri skal klare å komme ut av EUs klør.

Reaksjonene har vært sterke etter avsløringen. I onsdagens spørretime måtte Theresa May tåle hard medfart. Hvordan kan Theresa May stå i Underhuset og si én ting, mens hennes sjefforhandler løper rundt i Brussel og sier det komplett motsatte? var gjennomgangstonen.

– Glad du spør meg direkte!

På direkte spørsmål fra representanten Henry Smith, svarte Theresa May:

– Jeg er glad for at representanten stiller meg spørsmålet direkte i stedet for å stole på at «det noen sa til noen andre, som igjen ble overhørt av noen andre, i en bar i Brussel», er riktig. Mitt svar er at regjeringens posisjon er den samme. Vi har utløst artikkel 50, fristen er 29. mars, og vi akter å jobbe for det, svarte May.

Brussel rister på hodet

I Brussel er frustrasjonen fortsatt stor over det de mener er rot og uklarheter på britisk side.

EU-president Donald Tusk gjorde seg til folkefiende i Storbritannia i forrige uke da han lurte på om det fantes noe eget sted i helvete for britiske EU-motstanderne uten en plan.

Onsdag tvitret han på nytt og mer enn antydet at forhandlingene sto i stampe: «Ingen nyheter er ikke alltid gode nyheter». EU27 venter fortsatt på konkrete, realistiske forslag fra London og hvordan de tenker å bryte ut av uføret.

Fakta: Brexit Sommeren 2016 stemte britene for å forlate EU. Både i Nord-Irland og Skottland var det flertall for å bli, men i England og Wales var det flertall mot. 29. mars skal britene være utmeldt.

No news is not always good news. EU27 still waiting for concrete, realistic proposals from London on how to break #Brexit impasse. pic.twitter.com/8vcDlAJeAn — Donald Tusk (@eucopresident) February 13, 2019

Flere ydmykelser

I London fortsetter brexit-kaoset. Torsdagens avstemninger, som vil påføre Theresa May nye sår, er blitt omtalt som «Valentindag-massakren». Men uansett nederlag, ingen av torsdagens avstemninger vil være bindende for Theresa May.

Hun så ut til å ta mye av spenningen ut av avstemningen da hun kunngjorde en ny avstemning om Brexit-avtalen 27. februar. Ordlyden i torsdagens forslag har imidlertid skapt reaksjoner blant brexitforkjempere i Mays eget parti og ny spenning i Underhuset.

I torsdagens avstemning bes de folkevalgte «gjenta støtten» til den brexit-strategien som ble vedtatt for to uker siden. Den gang påla Underhuset May å reforhandle avtalen om irskegrensen og «forbød» brexit uten en utmeldingsavtale.

Men som så mange ganger før under brexitprosessen, presses May fra flere hold. Over 40 diplomater, flesteparten tidligere ambassadører, har i en felles uttalelse til The Times bedt May utsette brexit.