Putin: Eksplosjon i St. Petersburg var terror

Putin omtalte hendelsen som et terrorangrep da han torsdag deltok på en militærseremoni i Moskva for styrker som har kriget i Syria, uten å gi videre detaljer om etterforskningen.

Minst 13 personer ble såret da en hjemmelaget bombe gikk av i et supermarked nordøst i St. Petersburg onsdag. Ingen av dem er livstruende skadd.

Ifølge politiet ble bomben funnet i et av skapene der folk kan legge fra seg vesker, sekker og bager før de går inn på supermarkedet.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, og foreløpig er relativt lite kjent om hvem russiske myndigheter mener kan ha stått bak.

Alexander Nemenov / TT / NTB Scanpix

Angrep avverget

Putin uttalte torsdag også at ytterligere et terrorangrep har blitt avverget i St. Petersburg, men stoppet med det.

Det er uklart om Putin siktet til det planlagte angrepet som ble stoppet med hjelp av etterretning fra CIA tidligere denne måneden, eller om det er snakk om et annet planlagt angrep.

IS er mistenkt for å ha spilt en rolle i de fleste av angrepene eller forsøkene på angrep i St. Petersburg den siste tiden. De sju som ble pågrepet i forbindelse med CIA-tipset mistenkes for å være tilknyttet gruppen.

Mannen som sprengte seg selv på T-banen i St. Petersburg i april, skal også ha vært tilknyttet IS. 15 personer ble drept i dette angrepet.

– Forsvar

Den russiske presidenten sa torsdag at landets militære operasjon i Syria er et proaktivt forsvar mot terror hjemme, og legger til at terrortrusselen hadde vært betydelig verre uten inngripenen.

– Hva hadde skjedd hvis de tusenvis (av terroristene) som jeg nettopp har snakket om, hundrevis av dem hadde kommet til oss, trent og væpnet, sa Putin.