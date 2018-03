Litauens president: EU-land vurderer å utvise russere etter nervegiftangrepet i Storbritannia

Det bekrefter Litauens president Dalia Grybauskaite.

– Vi støtter Storbritannia fullt ut i denne situasjonen, og vi støtter de tiltakene Storbritannia har gjennomført. Vi vurderer alle slike tiltak. Jeg gjør det selv som president i Litauen, sa hun på vei inn til EUs toppmøte i Brussel torsdag ettermiddag.

Hun bekrefter at Litauen i nær framtid kan komme til å utvise russiske diplomater.

Storbritannia har utvist 23 russiske diplomater etter hendelsen, der den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter ble angrepet med nervegift i den engelske byen Salisbury.

Storbritannias statsminister Theresa May fastslår at Russland står bak drapsforsøket. Hun fordømmer hendelsen som et «skamløst og uholdbart» angrep på Storbritannia.

– Vi ser på dette som del av et mønster av russisk aggresjon mot Europa og våre nære naboer, fra Vest-Balkan til Midtøsten, sa May på vei inn til toppmøtet.

I et utkast til slutterklæring fra toppmøtet fordømmer stats- og regjeringssjefene angrepet i de sterkeste ordelag. EU-lederne signaliserer videre at de vil styrke sin beredskap mot kjemiske, biologiske og kjernefysiske trusler, så vel som mot dataangrep, desinformasjon og spionasje.

Det er likevel ikke ventet at stats- og regjeringssjefene vil vedta straffetiltak mot Russland.