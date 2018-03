I månedsvis har det versert påstander i amerikanske medier om at McMaster er på vei ut.

Nå melder en rekke amerikanske medier, blant dem The Washington Post, The Wall Street Journal og The New York Times, at McMasters tid i Det hvite hus går mot slutten.

Jobben som nasjonal sikkerhetsrådgiver er en av de mest innflytelsesrike i amerikanske politikk, og den kan ofte ha større påvirkning på utenrikspolitikken enn både utenriks- og forsvarsministeren.

Leter etter en erstatter

The Washington Post siterer fem kilder med kjennskap til saken på at Trump leter etter McMasters erstatter. Presidenten er imidlertid villig til å bruke tid på jobben for å unngå å ydmyke rådgiveren og for å ha en erstatter på plass før han sparkes.

Stabssjefen i Det hvite hus, John Kelly, har fått beskjed om at McMasters tid er over, skriver The Wall Street Journal. En ansatt i Det hvite hus sier at det vil skje raskt, mens en annen sier at det kan ta flere uker eller måneder.

Et alternativ for Trump-administrasjonen er å forfremme McMaster fra generalløytnant til general og gi ham en av toppjobbene i forsvaret. Slik kan han bli fjernet fra administrasjonen samtidig som han formelt blir forfremmet.

Trump og McMaster skal aldri ha fått et spesielt godt forhold. Presidenten har blant annet klaget på at McMasters orienteringer er for lange og virker irrelevante, skriver The Washington Post.

Uro i Det hvite hus

Nyheten om at McMaster trolig vil få sparken, kommer få dager etter at president Donald Trump sparket utenriksminister Rex Tillerson og sin personlige assistent John McEntee. Noen dager i forveien trakk Trumps fremste økonomirådgiver Gary Cohn seg i protest mot presidentens beslutning om å innføre toll på importert stål og aluminium.

Amerikanske medier skriver også at stabssjef Kelly og en rekke andre står i fare for å miste jobben.

Stemningen i Det hvite hus har vært på randen til manisk de siste dagene, skriver The Washington Post, basert på samtaler med 19 anonyme kilder.

Just spoke to @POTUS and Gen. H.R. McMaster - contrary to reports they have a good working relationship and there are no changes at the NSC. — Sarah Sanders (@PressSec) March 16, 2018

Trump-talskvinne Sarah Huckabee Sanders avviser at McMaster vil få sparken. Hun understreker at sikkerhetsrådgiveren og presidenten «har et godt forhold til hverandre og det er ingen endringer» nært forestående i Det nasjonale sikkerhetsrådet, organet McMaster leder.

Også Tillersons avgang ble varslet god tid i forveien, blant annet i en sak i The New York Times. Trump kalte den saken «falske nyheter» da den ble publisert i november.