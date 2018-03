Innenriksminister Gérard Collomb bekrefter at gjerningsmannen etter gisselsituasjonen på supermarkedet i Sør-Frankrike er drept av politiet.

Collomb hyllet også en fransk politimann som byttet plass med en av gislene.

– Frivillig byttet han plass med et av gislene, sier Collomb.

Politimannen klarte å la telefonen stå på etter gisselbyttet. Dette gjorde det mulig for politimennene på utsiden av supermarkedet å følge med på hva som skjedde på innsiden.

Den franske spesialiserte antiterrorgruppen GIGN stormet til slutt supermarkedet og drepte gjerningsmannen. Collomb ville ikke si om politimannen på innsiden ble skadet.

– Alt tyder på terror

– All informasjon vi har tilgjengelig sier at det dreier seg om en terrorhandling, sier statsminister Édouard Philippe til den franske kanalen BMF TV.

Statsministeren beskriver situasjonen som svært alvorlig. Franske spesialstyrker har aksjonert mot supermarkedet Super U i byen Trèbes.

– Alt tyder på at dette faktisk er et terrorangrep, sa Macron til journalister i Brussel.

Der skal en væpnet gjerningsmann ha tatt gisler og løsnet skudd. Fredag ettermiddag melder AFP at gjerningsmannen er skutt og drept av politiet.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters drepte gjerningsmannen to personer på supermarkedet. I tillegg skal gjerningsmannen ha drept ytterligere er person i forkant med en kule i hodet. Den skyteepisoden fant sted i den historiske byen Carcassonne, som ligger i nærheten av Trèbes.

Nyhetsbyrået AFP melder at politiet frykter de vil finne flere ofre.

Gisler skal ha blitt løslatt

Borgermester Eric Ménasso i Trèbes opplyser til BMF TV at de fleste gislene skal være løslatt, og at gisseltageren skal være alene med en politibetjent, men dette er ikke bekreftet.

Nyhetsbyrået Reuters har tidligere meldt at åtte personer var tatt som gisler på supermarkedet.

Fransk påtalemyndighet opplyser at gjerningsmannen på supermarkedet hevder å tilhøre den ytterliggående islamistgruppen IS. Det er foreløpig ikke kommet noen uttalelse fra IS.

Gjerningsmannen skal ha krevd at terroristen Salah Abdeslam løslates, ifølge kilder BFM TV har snakket med. Abdeslam er det eneste overlevende av terroristene som angrep Paris den 13. november 2015.

Småkriminell

Gjerningsmannen er identifisert som en 26 år gammel gjengangskriminell, opprinnelig fra Marokko, sier innenriksminister Gérard Collomb.

– Han var kjent for mindre kriminelle handlinger, blant annet besittelse av narkotika. Vi hadde overvåket han, men trodde det ikke var noen fare for radikalisering, sier Collomb.

Politimann skutt

En politimann skal også være skutt og såret i Carcassonne, som ligger omtrent 15 minutter med bil unna supermarkedet. Politimannen var ute og jogget med kolleger da gruppen ble beskutt, melder kringkasteren RTL.

Det er ikke offisielt bekreftet at de to hendelsene har en sammenheng, men en sikkerhetskilde sier til AFP at den samme bilen er brukt begge steder.

Det franske innenriksdepartementet meldte om politiaksjonen klokken 11.37 fredag.

– Det pågår en politiaksjon i Trèbes i Aude-kommunen. Politiets førsteprioritet er aksjonen. Mer informasjon kommer på denne kontoen, ikke spre rykter, het det i oppfordringen.

