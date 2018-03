Mann mistenkt for brevbombeangrep i Texas er død

Politisjef Brian Manley sier politiets spesialstyrker nærmet seg mannen da eksplosjonen ble utløst. Den mistenkte beskrives som en 24 år gammel hvit mann.

Manley bekrefter dermed opplysninger i flere lokale medier i Texas. TV-stasjonen KVUE har meldt at mannen sprengte seg da han ble forsøkt pågrepet av FBI og lokalt politi.

Etterforskerne tror 24-åringen sto bak alle brevbombene i Austin de siste ukene, men motivet hans er ikke kjent.

Selv om den mistenkte nå er død, er FBI fortsatt bekymret for at det kan være bomber på vei i posten i Austin-området.

Funnet på hotell

Politiet hadde vært på jakt etter den mistenkte i over et døgn da han ble funnet på et hotell ved en motorvei i Round Rock, en forstad utenfor Austin.

Mannen forsøkte å kjøre sin vei, og politiet fulgte etter. Til slutt endte 24-åringens kjøretøy i grøfta.

Da politiets SWAT-styrker nærmet seg, ble eksplosjonen utløst. Én politimann ble skadd, mens en annen skjøt mot den mistenktes kjøretøy.

To drept

Texas' hovedstad Austin er blitt rammet av fire brevbombeangrep de siste ukene. En femte bombe ble funnet på et av anleggene til fraktselskapet FedEx tirsdag. To mennesker er blitt drept i angrepene, mens fire andre er blitt skadd.

Flere av eksplosjonene har rammet folk med minoritetsbakgrunn, og politiet har beskrevet angrepene som mulig hatkriminalitet.

USAs president Donald Trump har likevel hevdet at det ikke er mistanke om at brevbombeeksplosjonene kan være terrorangrep.