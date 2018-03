Richard Jantz, professor emeritus i antropologi, har brukt moderne analyse av beinmålinger og kommet frem til at knoklene mest sannsynlig tilhører den legendariske amerikanske piloten.

Earhart og hennes navigatør Fred Noonan forsvant i et forsøk på fly jorden rundt i 1937. Den vanligste teorien om deres skjebne er at de gikk tom for drivstoff og måtte nødlande nær Howland Island på en av de siste etappene på turen. Mange mener de endte opp på den ubebodde øya Gardner Island og overlevde som skipbrudne i en periode. Øya heter i dag Nikumaroro og er en del av øystaten Kiribati.

Mysterium

Hittil har ingen funnet flyet eller andre spor som kan si med sikkerhet hva som skjedde med Earhart og Noonan, og forsvinningen er et mysterium som har pirret luftfartshistorikere og andre i over 80 år.

I 1940 fant en britisk ekspedisjon til Gardner en menneskeskalle, bein, deler av en kvinnes skosåle og en boks til en sekstant. Knoklene ble sendt til Fiji og undersøkt av doktor David W. Hoodless. Det ble sagt at de tilhørte en tettbygd mann. Senere ble beinrestene borte.

Ny analyse

Med et nytt dataprogram har professor Jantz fra University of Tennessee analysert tallene fra målingen av funnet i 1940. Programmet anslår kjønn, kroppsbygning og opphav til personen beinrestene er tatt fra, og konklusjonen er en ganske annen enn den Hoodless kom frem til. Janz har sammenlignet beinrestene med bilder av Earhart og klærne hennes og kommet frem til at det sannsynligvis er snakk om levninger av piloten fra Kansas i USA.

– De stemmer overens med alt vi vet og rimeligvis kan anta om henne. Inntil det kommer klare bevis som tilsier at det ikke er hennes levninger, er den mest overbevisende forklaringen at de stammer fra henne, sier Jantz.

Ofte feil

Han forklarer at slike tekniske analyser ikke var særlig utviklet for over et halvt århundre siden og sier antropologer ofte gjorde feil. Samtidig understreker han at Hoodless kan ha gjort en like bra jobb som de fleste andre på den tiden, men likevel endt opp med galt resultat.

Professoren sier videre at funnet passer bedre til Earhart enn til 99 prosent av de andre personene i et sammenligningsgrunnlag.

– Det støtter klart opp under konklusjonene at beinrestene fra Nikumaroro kom fra Amelia Earhart.

Berømt

Earhart ble berømt da hun som første kvinne i historien fløy alene over Atlanteren i 1932. Fem år senere satte hun og Noonan ut på det som skulle bli deres siste flytur.

De fløy østover fra California i et tomotors propellfly og var på vei fra Papua Ny-Guinea til Howland da de forsvant. Øya der de trolig endte livet, ligger omtrent midt mellom Australia til Hawaii.