Togtrafikken i gang igjen mellom Oslo S og Lillestrøm

En arbeidsvogn ble like før klokken 15 lørdag sendt ut for å rette feilen, som ble lokalisert på en sporveksel like ved Hellerud. En halvtimes tid senere meldte Bane Nor at feilen var reparert.

– Togtrafikken vil gå som normalt etter hvert, skriver de på Twitter.

Både Flytoget, fire lokallinjer og to regiontog var berørt av togstansen, og NSB måtte sette inn buss og taxi mellom Oslo S og Lillestrøm.

Togstansen utløste noen følgeforsinkelser. Ved 16-tiden lørdag var 35 av NSBs 46 tog på Østlandet i rute.