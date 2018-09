Norge er ikke engang på topp-ti-listen over land med høyest forventet levealder. Norges plassering varierer mellom 11. og 17. plass for begge kjønn sammenlagt, og plasseringen avhenger av hvilken database man bruker, ifølge Folkehelseinstituttet.

Japan troner imidlertid helt på topp med en forventet levealder på 86 år, og landet kan skryte av en stadig voksende befolkning av 100-åringer.

Ekteparet Matsumoto er med i den siste klubben. Masao er 108 år gammel mens hans kone Miyako er 100 år. Tilsammen er de altså 208 år, noe som gjør dem til verdens eldste nålevende ektepar, ifølge Guinness’ rekordbok.

80 år og platina

Paret ble gift for snart 81 år siden, i oktober 1937, og i fjor kunne de med andre ord feire platinabryllup.

De fikk aldri arrangert noen bryllupsfest. Året før de giftet seg, inngikk Japan en pakt med Hitlers Tyskland, og året etter var japanerne i krig med Kina. To ganger ble Masao innkalt til hæren for å krige ved fronten.

Mange år med krig

Krigen hindret dem imidlertid ikke fra å få barn. De har fem døtre i alderen 66 til 77, 13 barnebarn og denne måneden venter de sitt 25. oldebarn.

– Jeg er så glad at jeg får tårer i øynene, sier Miyako til Reuters.

Ekteparet fikk et stort innrammet diplom fra Guinness rekordbok’ som viser at de nå innehar verdensrekorden. Diplomet ble overrakt på aldershjemmet der ekteparet bor i byen Takamatsu på øya Shikoku som ligger sør i Japan.

– De har kommet til det siste kapittelet i livet. Det var en ære for dem å få dette diplomet. Jeg håper at de kan fortsette å leve et lykkelig liv, sier datteren Hiromi.

Hvordan holde ut med hverandre?

Og hva er så hemmeligheten bak et så langt ekteskap?

– Det er takket være min tålmodighet, sier Miyako og ler.

Frem til hun var 98 lagde hun alle måltider til familien.

Selv om de nå har satt rekord, er det et par år til de blir verdens eldste ektepar noensinne. Og der hevder Norge seg. Den tittelen tilhører nemlig norske Gudrun og Karl Dolven. Da Gudrun Dolven døde i 2004, hadde de en sammenlagt alder på over 210 år, skriver Guinness’ rekordbok.

