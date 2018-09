Stor menneskejakt over hele Danmark

Politiaksjonen foregikk fredag ettermiddag over hele landet.

– Jeg kan ikke kommentere på de konkrete steder, men jeg kan bekrefte at politiet i hele landet nå er på saken på forskjellige måter, sier kommunikasjonsmedarbeider Riad Tolba ved Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Bilen som etterlyses, er svenskregistrert, og tidligere på dagen ble både Øresundsbroen mellom Sverige og Danmark og Storebæltsbroen mellom Sjælland og Fyn plutselig stengt. All ferjetrafikk bort fra Sjælland ble også stanset, samt togtrafikken.

Lange køer

Tiltakene skapte massive køer midt i fredagsrushet, og køene fortsatte selv om bruene ble åpnet igjen like før klokka 16. Da hadde de vært stengt i cirka to timer.

Bilen som etterlyses, er en Volvo V90 med registreringsnummeret ZBP 546, opplyser politiet i København. I bilen antas det å befinne seg tre personer som knyttes til alvorlig kriminalitet.

Personer som observerer bilen, blir bedt om straks å ringe politiets nødnummer, og ikke ta kontakt med personene i bilen.

– Stjålet leiebil

En kilde sier til Aftonbladet at bruene ble stengt som følge av en kidnapping. Avisen skriver også at bilen er registrert på et leiebilfirma i Stockholm, men at den ble stjålet ved lufthavnen i Malmö 24. september.

Kommunikasjonssjef i bilutleiefirmaet Hertz Sverige, Anders Tarnell, bekrefter at en av selskapets biler er etterlyst av dansk politi.

– Det er en politisak, så jeg kan ikke uttale meg ytterligere, sier han til Ritzau.

Forsvaret deltar

Det danske forsvaret bekrefter at det deltar i aksjonen, men henviser til politiet for kommentarer.

Tidligere operativ sjef i PET, Hans Jørgen Bonnichsen, sier han er forundret over forløpet.

– Jeg har vært 41 år i dansk politi, og jeg har aldri tidligere opplevd at man har iverksatt slike tiltak, sier han.