Han er en av dem som ikke ville høre på advarslene fra USAs president Donald Trump, guvernør Roy Cooper i Nord-Carolina og lokale myndigheter i byen der han bor.

Myndighetene i USA har i flere dager bedt innbyggere i utsatte områder om å evakuere på grunn av uværet Florence. Ikke alle lyttet.

Fredag ble Tominack, som bor i byen Wilmington, kjent for mange amerikanere gjennom et innlegg hos – og et intervju i – TV-kanalen Fox News. Der forklarte han hvorfor han ble.

Sendte vekk familien

Den lokale rugby-treneren Tominack hadde riktignok hørt tilstrekkelig om stormen til å sende kone og barn av gårde inn i landet til slekt i Vest-Virginia. Selv ble han værende i Wilmington der stormen herjet fredag formiddag norsk tid. Den var da nedgradert til en såkalt kategori 1-orkan.

Tominack oppgir i hovedsak tre grunner:

Han vil hjelpe til med opprydding etter at det hele er over.

Han vil passe på huset sitt.

Uværet er en opplevelse å få med seg.

Carlo Allegri, Reuters/NTB scanpix

– Du må forsvare ditt hjem

– Jeg har motorsag, tilhenger og en firehjulstrekker. Jeg og noen andre fra rugbylaget har planlagt å kviste trær og rydde vekk hindringer så fort stormen har passert, sa han til Fox.

Tominack liker heller ikke tanken på hva som kan skje med huset hans. Hvis uværet ødelegger det og han har evakuert, vil det bli stående i regn og vann i en uke eller bli ødelagt av dyreliv før han kan vende tilbake.

«Du må forsvare ditt hjem», skriver han.

Chuck Burton, AP/NTB scanpix

– Natten gikk greit

Han legger heller ikke skjul på at stormen er en interessant opplevelse og nevner store «bølger og orkanparty».

– Det vil bli en erfaring å spenne seg fast og ri stormen av», skriver han.

Tominack forteller fredag kveld norsk tid til Aftenposten at natten gikk greit.

– Ved daggry i sekstiden i morges kom stormen for alvor. Da sto fronten rett over huset mitt. Da var det litt skummelt, vedgår han.

Familiens hjem klarte seg, men alle trærne blåste over ende. Barnas huske og trehytte er ødelagt. Og en takrenne gikk i bakken.

⁃ Myndighetene ba folk evakuere. Hvorfor ble du?

⁃ Først og fremst ville jeg ta vare på huset. Hvis noe skjedde, ville jeg fikse det med en gang og ikke vente en uke. I tillegg skal jeg og kompisene ut med motorsag når det verste har gitt seg. Da skal vi rydde veiene og eiendommene til folk som ikke klarer det selv, sier han.

Tominack sier han aldri før har sett så mange falne trær etter et uvær som denne gangen. Se videoen hans fra uværet.

Plyndring og kjæledyr

Det er alltid noen som ikke evakuerer når orkanene herjer USA. Det er blitt forsket på hvorfor. I tillegg til poengene Tominack anfører, er dette noen av årsakene som nevnes:

Faren for plyndring av hus eller firma.

Har opplevd uvær før og det gikk fint.

Vrient å ta med kjæledyr og vil ikke forlate dem.

Har ikke råd til å reise eller betale for overnatting.

Redd for jobben

Andre kan være urolige for å gå glipp av arbeid. Associated Press har snakket med Mercedes O’Neill i Myrtle Beach i Nord-Carolina. Hun fryktet riktignok orkanen, men var enda mer redd for ikke å være der når forretningen hun jobber i, åpner igjen. Familien lever fra hånd til munn, og evakuering er også dyrt.

Da nyhetsbyrået var der, satte kjæresten opp skodder foran vinduene og spraymalte dem med budskapene: «Takk Gud for Trump» og «Gud velsigne Amerika».

NASA/Reuters

Enormt stor storm

Florence er et stort uværssystem, det er omtrent 645 kilometer bredt – klart lengre enn strekningen mellom Oslo og Trondheim. Vindkast i orkans styrke strakte seg over et område på 225 kilometer.

Selv om vinden stilner, er det ventet store mengder regn de neste dagene. Fredag morgen var det hundretusener av strømbrudd, og selskapet Duke Energy regnet med at en til tre millioner hjem og selskaper ville miste strømmen.

Meteorologer har anslått at skadene som Florence vil forårsake, vil beløpe på mellom 10 og 60 milliarder dollar.