National Hurricane Center (NHC) sier at orkanen når vindhastigheter opp mot 209 kilometer i timen. Det tilsvarer rundt 58 meter i sekundet.

Florence, som nå er en kategori 4-orkan, «forsterker seg raskt til en stor (major) orkan», heter det ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Videre sier NHC at de forventer at den kommer til å forsterke seg ytterligere og at den kommer til å bli en «ekstremt farlig» orkan.

NHC opplyser at orkanen nå er rundt 1985 kilometer øst-sørøst for delstaten North Carolina på østkysten i USA.

Den er ventet å nå kysten i torsdag og ramme både South Carolina og North Carolina.

Etterfølges av kraftig regnvær

Det er også meldt om kraftig regnvær i etterkant som kan føre til oversvømmelser, et «forlenget og usedvanlig kraftig regnvær», ifølge NHC.

North Carolinas guvernør Roy Cooper sier delstaten vil bli hardt rammet og advarer mot kraftig vind, stormflo langs kysten og oversvømmelser på øyer i området.

Dette er den første større orkanen som truer USA i år. Delstatene Virginia, South Carolina og North Carolina har alle erklært unntakstilstand.

AP Photo/Ben McKeown/NTB Scanpix

Kystområder evakueres

Nå evakueres de utsatte kystområdene i delstaten. Det gjelder det såkalte Outer Banks-området, en stripe land som strekker seg 320 kilometer langs kysten i delstatene North Carolina og sørlige Virginia.

Den amerikanske marinen har gitt ordre om at omkring 30 skip som til vanlig er stasjonert i delstaten Virginia, skal stikke til sjøs for å unngå orkanen.

Varme havtemperaturer er som drivstoff som forsterker orkaner, ifølge orkaneksperten Eric Blake ved NHC, og orkanen Florence skal passere havområder opp mot 30 varmegrader.

– Til syvende og sist betyr det at det er økende sikkerhet om at Florence kommer til å bli en stor og ekstremt farlig orkan, uavhengig av dens nøyaktige intensitet, sier Blake ifølge nyhetsbyrået AP.

Trump avlyser valgmøte

President Donald Trump avlyser et valgmøte som skulle avholdes i Jackson, Mississippi på fredag som følge av orkanvarselet.

Trump-staben opplyser at det er sikkerhetsvurderinger som har ført til avlysingen, ifølge Reuters.