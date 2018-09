Frankrike og Storbritannias kamskjellavtale falt i fisk

Kamskjellfiskere fra begge land havnet i forrige uke i rene sammenstøt utenfor Normandie der franske fiskere kastet steiner og røykbomber mot britiske fartøyer, som de mener driver uredelig skalldyrfiske langs kysten. Franskmennene hevder det i sommermånedene ikke er lov til å hente opp kamskjell, som følge av regler innført av den franske regjeringen for å bevare bestanden.

Onsdag kom meldingen om at representanter fra Storbritannia og Frankrike var enige om en foreløpig avtale for å stanse kamskjellkrigen, en fornyelse av en avtale fra 2017, men fredagens møte i Paris endte uten at en endelig avtale forelå.

Ifølge franskmennene krever de britiske fiskerne for høy kompensasjon for å holde fingrene av fatet. Diskusjonene er imidlertid ikke over, sier leder for den franske fiskerikomiteen, Hubert Carre.

Prinsippet i avtalen er at britiske fartøyer over 15 meter skal holde seg unna Normandie-kysten i perioden fra midten av mai til slutten av september i bytte for økonomiske kompensasjon.