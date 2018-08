Angrepet skjedde 20 kilometer fra havnebyen Hodeida, helt øst i landet.

Ifølge departementets talsmann Youssef al-Hadiri ble 20 barn, fem kvinner og sjåføren av et kjøretøy drept da de ble truffet av et missil. De skal ha forsøkt å rømme fra området etter et hus ble angrepet onsdag, hvor fire personer mistet livet.

Helsedepartementet kontrolleres av Houthi-opprørerne.

Den saudiarabiske koalisjonen har ikke kommentert saken, men flere kilder nyhetsbyrået DPA har snakket med, bekrefter at 26 sivile er omkommet.

Tidligere i år mistet minst 50 personer, deriblant 29 barn, livet i et luftangrep mot byen Dahyan da en buss ble truffet. Koalisjonen har påtatt seg ansvaret for angrepet, men hevder at bussen transporterte opprørere.

Hodeida ligger ved Rødehavet og har vært kontrollert av houthiene siden slutten av 2014. Regjeringsstyrker, som er støttet av den saudiarabiske koalisjonen, innledet i juni en offensiv for å erobre tilbake Hodeida fra Houthi-opprørerne. Siden har de fått tilbake kontrollen over flyplassen byen. Nå jobber de med å gjenerobre havnen, hvor 80 prosent av nødhjelpen til Jemen ankommer.