Londons liberale middelklasse skryter av egne verdier, men bruker stadig mer partydop. Det kobler dem til drapsbølgen, mener politisjefen.

Storbritannias høyest rangerte politisjef, Cressida Dick, gikk denne uken hardt ut mot «hyklerske» middelklassefolk som påberoper seg liberale verdier, men ukritisk kjøper og bruker narkotika på fest.

Under en pressekonferanse på Scotland Yard i London var det klar tale fra Metropolitan Police-sjefen:

– Det er en utfordring at en hel gruppe middelklasse-mennesker er fornøyde med å sitte og snakke om global oppvarming, fair trade, miljøvern og økologisk mat, men tror det er uproblematisk å ta litt kokain. Vel, det er det ikke. Det skaper elendighet tvers gjennom hele næringskjeden, sa Dick.

Clodagh Kilcoyne / Reuters

Allerede i april det slått voldsalarm i den britiske hovedstaden: Drapsbølge i London – over 50 personer drept hittil i år

Økende problem

Rundt 875.000 mennesker i England og Wales brukte kokain i 2017–18, ifølge britenes årlige kriminalitetskartlegging.

Tallet har økt år for år med tilsammen 15 prosent, og er nå høyere enn på ti år.

Særlig unge mennesker tar mer kokain. Ifølge kartleggingen har bruken blant 16–24-åringer gått opp med 22 prosent, til rundt 360.000 brukere i året som gikk.

Kokain er nå det mest brukte illegale sentralstimulerende rusmiddelet i Europa, ifølge EUs data.

Mange steder er stoffet mer potent enn på lenge:

«Mens prisen på kokain har vært stabil, er stoffets renhet for tiden på sitt høyeste nivå på over et tiår i Europa», heter det i den årlige rapporten fra Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA).

Skjermdump / EMCDDA

EMCDDA anslår at mer enn fem prosent av voksne europeere har prøvd kokain i løpet av livet.

I 2016 ble 5,7 tonn kokain beslaglagt bare i Storbritannia.

Kokain driver voldsbølgen

I takt med økningen i kokainbruken har også gatevolden i den britiske hovedstaden steget med en bratt kurve.

Så langt i år har 87 mennesker blitt drept i London. I hele 2017 ble 117 mennesker drept tilsammen.

Mye av volden knyttes til gjenger som kriger om å ha monopol på narkotikamarkedet i ulike nabolag.

Unge doplangere i London blir tildelt såkalte «county lines», ruter som forsyner hele regioner rundt om i landet med ulovlige stoffer. Det britiske barneombudet anslår at rundt 4000 tenåringer i London kan være involvert i disse operasjonene.

Stefan Wermuth / Reuters

Parlamentsmedlem for Tottenham i London, David Lammy, viste tidligere i år til rapporter fra Interpol og Europol som bevis på at vanlige menneskers bruk av festdop har direkte sammenheng med voldsbølgen.

– Folk bestiller dop på Whatsapp, Snapchat. Det er lett. Jeg tror ikke middelklassekunder, som bor i trygge nabolag langt unna territoriekrigene i Tottenham, egentlig vet hvor dopet deres kommer fra, sa Lammy i et intervju med The Guardian.

– Bør føle skyld

Politisjefen får støtte fra borgermesteren i London, Sadiq Khan. Han har oppfordret folk som bruker kokain i festsammenheng, til å tenke gjennom hvor stoffet kommer fra.

Clodagh Kilcoyne / Reuters

Justisminister David Gauke gikk enda lengre. Han uttalte i mai at de som bruker kokain, «bør føle en grad av skyld og ansvar» når de leser om tenåringer som er blitt knivstukket i Hackney, en bydel øst i London der gjengrelatert vold har vært spesielt utbredt de siste årene.

Andre mener likevel at det blir feil å koble økningen i kokainmisbruk til drapstallene.

Nyhetsnettstedet Vice News skriver at bare en håndfull av tenåringsdrap i London i fjor kunne knyttes direkte til krangler om hvem som har rett til å selge dop hvor. De påpeker også at forrige gang gatevolden i London var like høy som nå, så var renhetsgraden i kokainpulver og crack i Europa rekordlav.