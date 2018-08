Sveriges høyeste topp smelter bort

Forskere ved universitetet i Stockholm målte tirsdag morgen den sørlige toppen til å være 20 centimeter høyere enn det nordlige toppunktet på samme fjell.

– Siden har vi hatt to varme dager, og i juni så vi at den smeltet med 14 centimeter om dagen. Jeg vil anta at de nå er omtrent like høye, sier professor Gunhild Ninis Rosqvist ved universitetet i Stockholm.

Smeltingen av den sørlige toppen er et årlig fenomen i Sverige, før toppen igjen bygger seg opp gjennom vinteren. De siste 20 årene har den mistet i gjennomsnitt en meter årlig. I år har imidlertid den ekstreme varmen smeltet bort fire meter bare på en måned.

I september for fem år siden ble sørtoppen Sveriges høyeste med 2.099 meter. Tirsdag var toppen 2.097 meter høy.

Rosqvist, som også er sjef ved Tarfala forskningsstasjon, opplyser at de vil foreta en ny offisiell måling når sommeren er over for å finne ut akkurat hvor mye toppen har smeltet.