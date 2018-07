Hundrevis av fastboende og feriegjester rakk bare å få med seg klærne de hadde på seg da tidenes verste skogbrann rammet den idylliske landsbyen Mati mandag kveld.

Skjebnen avgjorde om de overlevde infernoet av flammer, gnistregn og glovarm vind som rammet dem, og hver og en av dem var prisgitt naturens groteske lotteri.

– Mannen min sa at vi måtte ta med oss den syv år gamle sønnesønnen vår, forteller 62 år gamle Kiriaki Alexiadou.

– Vi løp til bilen mens konglene brant på trærne rundt oss, forteller hun.

Fanget av flammer

Med rennende tårer peker hun på det utbrente skjelettet av det som en gang var nabohuset, der eierne tapte kampen mot flammene.

– Politikvinnen som bodde der, mannen hennes og de to barna deres gikk til fots mot sjøen, men de ble fanget av en vegg av flammer, forteller Alexiadou.

79 mennesker er hittil funnet døde etter de verste skogbrannene i gresk historie. Men et ukjent antall er fortsatt savnet og tallet kan komme til å stige.

Tok sjansen

Theodoros Christopoulos hadde bare sekunder på seg til å avgjøre om han skulle flykte mot stranden og sjøen eller bli værende da brannen nærmet seg.

– Det var fem av oss. Jeg sa «gå inn i huset igjen». Vi stengte vinduslemmene av aluminium, og jeg tenkte at det som skjer, det skjer. Veien var alt blokkert av biler som forsøkte å komme seg ut av Mati, forteller han.

Christopoulos var blant de heldige, huset hans er relativt uskadet og alle de fem som gjemte seg inne, overlevde brannen.

Fakta: Fakta om de dødeligste skogbrannene siden 1980 * Hellas, juli 2018: Minst 79 mennesker omkom i flere store skogbranner rundt Athen, et ukjent antall er fortsatt savnet. * Portugal, juni 2017: Minst 66 mennesker mistet livet i skog- og buskbranner i det sentrale Portugal. * Australia, februar 2009: 173 mennesker omkom i skog- og buskbranner i delstaten Victoria. * Hellas, august 2007: 84 mennesker omkom i skogbranner i Hellas, hvorav den største rammet den sørlige delen av Peloponnes. * Indonesia, september 1997: 240 mennesker omkom i den mest dødbringende av landets mange skogbranner. * Kina, mai 1987: 191 mennesker døde i den største skogbrannen i landet på over 300 år. 73 millioner mål skog, en sjettedel av landets tømmerreserver ble ødelagt. * Australia, februar 1983: 75 mennesker derav 17 brannfolk, døde i skogbranner sørøst i landet

Spor på stranden

Mange av Matis innbyggere lyktes med å ta seg ned til stranden, der sporene etter dramaet fortsatt er mange.

En sandal, en jakke, en barneleke. Over hele området ligger gjenstander som vitner om hastig flukt og det landsbyboeren Sabi Kissov kaller «en helvetes natt».

Selv hjalp vaktmesteren en kreftsyk 73-åring ned til stranden.

– Det var minst 300 av oss. Røyken var aller verst, det gjorde vondt å puste, forteller Kissov.

Noen av dem som søkte tilflukt i vannkanten, ble reddet av småbåter som kom til. Andre var ikke så heldige.

Rett bortenfor Kissovs hus ble 26 forkullede lik funnet i hagen til en villa, der klippene gjorde det umulig å ta seg helt ned til vannet. Flere av dem var i samme familie og lå og klamret seg til hverandre.

Ikke overrasket

Eksperter er ikke overrasket over skogbrannene som rammet området rundt Athen denne uken og mener at der er flere årsaker til at omfanget ble så stort.

Altfor tett bebyggelse omgitt av nåletrær, samt dårlig tilgang til noen av eiendommene, gjorde slukkingen svært vanskelig, sier skogeksperten Nikos Bokaris.

– Nåletrærne var svært gamle og store og ga næring til flammene som spredte seg raskt i vindkast opp mot 28 sekundmeter, påpeker han.

Klimaendringer

Hellas' statsminister Alexis Tsipras mener værforholdene bidro til at omfanget av skogbrannene ble så stort, og han får delvis støtte fra geografen og naturkatastrofeeksperten Kostis Kalambokidis.

– Vi vet godt at klimaendingene skaper mer og mer ekstremvær, sier han.

Men været kan forutsees, påpeker Kalambokidis, som mener mer kan gjøres for å begrense risikoen.

– Selv i land med enorme midler til å bekjempe skogbranner, er risikoen enorm når man danner urbane områder midt inne i skoger, sier han.

Manglende beredskap

Miljøforskeren Christina Theohari mener myndighetene både kunne og burde ha gjort langt mer for å bygge opp beredskapen. Grunnleggende planlegging, som annonsering av evakueringsplaner, kunne ha reddet liv i Mati, mener hun.

– Vi er lei av å si det, av å gjenta det gang på gang, uten at noe skjer, sier Theohari.

Flere av dem som omkom i Mati, ble innhentet av flammene mens de satt fast i trafikkork, noe som også gjorde det vanskelig for brannmannskaper å ta seg frem.

Brannhydranter som ikke var tilkoblet, overgrodde hager og trekroner som lente seg inn over bygninger, bidro også til katastrofen.

En underfinansiert brann- og redningstjeneste og mange grekeres manglende bevissthet om brannfare, er også en oppskrift på katastrofe, mener ekspertene.