– Vi har et ganske sterkt inntrykk av at all denne omtalen ikke handler om omsorg for Sverige. Men Sverige blir et verktøy i andre lands innenrikspolitiske debatter, sier Henrik Selin i Svenska Institutet.

Han er avdelingssjef ved det offentlige instituttet som har i oppdrag å jobbe med Sveriges omdømme i utlandet. Fredag omtalte Sveriges Radio deres studie som undersøker omtalen av Sverige foran valget 9. september.

Selin sier at oppfatningene om Sverige historisk sett har vært overveiende positive.

– Vi, som de andre nordiske landene, har vært land som har lykkes i å være fredelige ganske lenge, som har kombinert sterk økonomisk vekst med stor grad av likhet, og som de senere år er kjent for innovasjon, kreativitet, likestilling og åpenhet, sier Selin.

Men det er ikke Ikea, Abba og pappaperm det handler om nå. Svenska Institutet har – ikke overraskende – sett en økning i rapporteringen om Sverige i utenlandske medier foran valget.

Mye handler om innvandring og integrering. Ifølge Selin var det mange utenlandske medier som «helt korrekt beskrev utfordringene» med flyktningmottaket i 2015, men at dette etter hvert avtok i tradisjonelle nyhetsmedier.

– Men det fortsetter å finnes en beretning om Sverige som et land som har mislykkes på grunn av innvandring, spesielt fra muslimske land. Dette spres særlig på sosiale medier, og i høy grad på Twitter, sier Selin.

– At Sverige blir et eksempel i andre lands debatt er ok om det bygger på fakta. Men det er ikke trivelig om fortellingen om vårt land blir en usann eller overdreven berettelse, legger han til.

Det er ikke vanskelig å finne Sverige-kritiske saker i russiske medier. Det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti rapporterte for eksempel tidligere i år at «Sverige er tatt som gissel av migranter. Overalt en atmosfære av frykt». Der forteller en russisk kvinne hvordan svenske kvinner må løpe i frykt gjennom gatene for ikke å bli voldtatt av migranter.

Russiske medier plukker også raskt opp nyhetssaker om ting som skjer i Sverige.

Selin sier også at det finnes automatiserte tjenester som sprer saker om Sverige, og at det ofte er såkalte alternative medier som er innvandringskritiske som sprer dem.

– Men er enn 53 prosent av det materialet som blir spredt og delt på engelsk, kom fra fem alternative nyhetskilder, sier Selin, og nevner blant annet det Trump-vennlige amerikanske Breitbart News, Voice of Europe og Infowars.

Nettstedet Infowars beskrives av Wikipedia som et konspiratorisk nettsted for ytre høyrekrefter i USA, og dets eier Alex Jones tvitrer ofte om Sverige. Trump-vennlige Jones ble nylig utestengt fra Twitter i én uke etter å ha oppfordret sine tilhengere til å gripe til våpen i kampen mot mediene.

Violence in Sweden is spilling into its hospitals prompting an official to express the need for armed guards in emergency rooms - https://t.co/t7AJv7ifvK #2a — Alex Jones (@RealAlexJones) July 2, 2018

I tillegg viser en kartlegging Dagens Nyheter har gjort at russiske «trollfabrikker» spyr ut saker om Sverige. Felles for sakene som spres, er at de handler om kriminalitet, innvandring og islam.

– Er det et problem for Sverige?

– Ja, det er alvorlig når det kommer sterkt vinklede og noen ganger feilaktige saker. Hypotesen er at hvis det fortsetter, så er det en risiko for at det påvirker folks vilje til å handle med Sverige og besøke Sverige. Men vi har ikke sett det så langt, sier Selin.

For selv om det skrives mye negativt om Sverige, viser meningsmålinger at folk flest fremdeles har et godt inntrykk av landet. Svenska Institutet gjorde en undersøkelse blant folk i USA og Canada etter at president Donald Trump kom med sine advarsel om Sverige i 2017.

– Har seg selv å takke

Hilde Sandvik, redaktør for nettstedet Broen xyz og styremedlem i Forening Norden, mener at Sveriges omdømme både i Norge og andre steder har forandret seg.

– Det stemmer at den alternative høyresiden blant annet i USA har brukt Sverige som eksempel på alt som er ille, sier Sandvik.

Men hun stiller spørsmål ved måten svenske myndigheter har taklet dette på. I fjor lagde de et eget faktaark som skulle rette opp i feil. De avviste blant annet at det fantes områder der politiet ikke turde gå inn og kommenterte hvorfor det har vært en økning i tallet på voldtekter.

– Deler av imøtegåelsene de kom med, var det mulig å stille kritiske spørsmål til. Man trengte ikke være veldig konspiratorisk for å snu på det som ble sagt, sier Sandvik.

– Eliten i Sverige har latterliggjort deler av synspunktene på Sverige fra utlandet, uten å ta på alvor at det er en kjerne av sannhet i det. De har litt seg selv å takke, sier Sandvik.

Hun peker også på at det ikke kun er såkalte alternative medier som skriver om innvandring i Sverige, men også tradisjonelle nyhetsmedier.

– Kjenner svenskene til begrepet «svenske tilstander» som brukes både i Norge og Danmark?

– Ja, det tror jeg de gjør. Men de trekker litt på skuldrene av at et slikt begrep finnes. Det er et litt vanskelig begrep, men det er en sannhet i det, sier Sandvik.