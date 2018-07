Journalist skutt og drept på Filippinene

Radiojournalisten Joey Llana (38) ble fredag skutt og drept på vei til jobb på Filippinene.

Ifølge det filippinske politiet kjørte Llana på en motorvei i kommunen Daraga i Albay-provinsen da han ble angrepet av uidentifiserte gjerningsmenn. Journalisten ble skutt en rekke ganger, ifølge politioverbetjent Maria Luisa Calubaquib.

Les også: Mange journalister trues på Filippinene. Maria Ressa står i bresjen for den største kampen om pressefrihet i landet de siste tiårene

Mottok dødstrusler

Politiets talsperson sa at etterforskerne ikke har fastslått motivet for drapet, men bekreftet at Llana hadde mottatt dødstrusler i forbindelse med sitt arbeid for radiostasjonen DWZR.

– Hvis dette viser seg å være jobbrelatert, er dette det 12. medierelaterte drapet siden president Rodrigo Duterte kom til makten – og det 185. siden 1986, heter det i en uttalelse fra journalistforeningen på Filippinene.

Harry Roque, en talsperson for Duterte, har fordømt drapet. Roque sier at de filippinske myndighetene «vil være nådeløse i jakten på rettferdighet» etter drapet på Llana.