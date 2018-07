Etter syv år med krig i Syria øyner syrerne nå fred

Det startet med fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad. Øyekirurgen som aldri skulle bli president, men som måtte ta over familiebedriften da broren, Bassel, døde brått.

Da den arabiske våren traff Syria slo Assad-regimet ned med hard hånd. Opposisjonen grep til våpen, og i løpet av 2012 var landet splittet av borgerkrig.

Utallige opprørsgrupper, terrororganisasjonen Den islamske stat, USA, Russland, Iran og libanesiske Hizbollah har alle vært inne i konflikten.

I den syriske hovedstaden øyner de nytt håp om fred i det krigsherjede landet.

Fakta: Krigen i Syria I mars 2011 startet konflikten i Syria. Da begynte fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad, som ble slått ned med hard hånd. Opposisjonen grep etter hvert til våpen, og i løpet av 2012 utviklet deg seg til full borgerkrig. En rekke opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot Assad-regimet og til dels mot hverandre. Russland, Iran og libanesiske Hizbollah har støttet Bashar al-Assad. USA har ledet en koalisjon siden 2014. Den har bombet terrororganisasjonen Den islamske stat og støttet YPG-militsen nord i Syria. Tyrkiske regjeringsstyrker har kriget mot både IS og den kurdiske militsen. Det siste året har syriske regjeringsstyrker og deres allierte gjenerobret store områder fra opprørere, sist i Damaskus og hovedstadens forsteder. Over 350.000 menneskeliv har gått tapt som følge av krigen i Syria, ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Syria hadde før krigen 23 millioner innbyggere. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har registrert over 5 millioner syriske flyktninger i andre land og anslår at ytterligere 6,3 millioner er på flukt inne i Syria. FNs forsøk på å få i stand en politisk løsning har så langt ikke ført noen vei. Kilde: NTB

«Velkommen til seirende Syria»

«Velkommen til seirende Syria», står det på plakaten i det man krysser grensen til Syria fra nabolandet Libanon. Plakaten blir prydet av Bashar al-Assad, skriver nyhetsbyrået AP.

Sjekkpunktene som i en årrekke har stanset trafikken inn til hovedstaden er borte. Byen er igjen knyttet til forstedene, som i lang tid ble kontrollert og okkupert av opprørerne.

– Det er nesten over, sier 60 år gamle Nazeer Habash til AP. Han er på vei hjem til sentrum av Damaskus.

– Det er nesten som når et barn lærer å gå. Han går et steg av gangen, og seieren vil alltid være vår, sier han.

Hassan Ammar / AP / NTB scanpix

Høy pris

Hvor mange som har mistet livet i Syria er ukjent. Noen hevder at en halv million mennesker er drept, mesteparten av Assad-regimet, skriver The Guardian.

FN-etterforskere har anklaget Assad-regimet for flere forferdelige handlinger, blant annet bruk av kjemiske våpen mot egne innbyggere. I september i fjor konkluderte FN at den syriske regjeringen er ansvarlige for 20 angrep med kjemiske våpen fra 2014 til 2017. Angrep som hovedsakelig skal ha vært rettet mot sivilbefolkningen.

Det har vært minst 85 godt dokumenterte angrep med kjemiske våpen i Syria siden 2013, hevder Human Rights Watch.

Med støtte fra Russland og Iran, har Assad-regimet gjenerobret makten i store deler av det krigsherjede landet.

Hassan Ammar / AP / NTB scanpix

– Vi ser at konflikten nærmer seg slutten

Ved et av byens torg, ikke langt fra der bomber fra opprørsstyrker pleide å lande for noen måneder siden, tar familier og tenåringer selfier, viser bilder fra nyhetsbyrået AP. En gruppe barn leker rundt skulpturen med budskapet: «Jeg (hjerte) Damaskus».

Suha Touma, en lærer fra provinsen Hasakah, har tatt med seg datteren sin til Umayyad-plassen, der statuen «Jeg (hjerte) Damaskus» står. For første gang på flere år har de reist fra provinsen nordøst i landet for å tilbringe sommeren i hovedstaden, nå som det er trygt.

Hassan Ammar / AP / NTB scanpix

– Vi ser at seieren er nær, og vi ser at konflikten nærmer seg slutten, sier hun, til tross for at hun er fra en provins som delvis kontrolleres av de syriske kurderne.

I løpet av det siste året har Assad-regimet, med støtte fra Russland, Iran og Hizbollah, gjort store militære fremskritt. Det har ført til en oppblomstring i myndighetskontrollerte områder.

Myndighetene kontrollerer nå majoriteten av det som tidligere var bastionene til opprørsstyrkene, Aleppo, Homs, til og med Daraa, byen der opprøret mot Assad startet i mars 2011.

Hassan Ammar / AP / NTB scanpix

– Sakte, men sikkert

Grensen mellom Syria og Jordan har i en årrekke vært stengt, det er ventet at den snart vil gjenåpnes når syriske styrker gjenerobrer Daraa-provinsen.

Skulle grensen gjenåpnes, åpner det for at Syria kan begynne med eksport og handel med andre arabiske land igjen.

Assad-regimets siste seier kom denne uken, da opprørere i Quneitra-provinsen overga seg. Dette åpner for at regimet i Syria kan styrke grensen til Israel.

– Det er ikke noen trussel mot Damaskus lenger, sier Rami al-Khayer (27) til AP.

Hassan Ammar / AP / NTB scanpix

Samtidig som situasjonen har bedret seg i Damaskus, er situasjonen langt verre i områdene som tidligere ble kontrollert av opprørere. Men også her normaliserer det seg.

Mohammed Sleik kunne for to måneder siden gjenåpne sandwich-butikken sin i Douma, en forstad til Damaskus. Nå selger han rundt 170 sandwicher hver dag, tre ganger så mye som før regjeringsstyrkene gjenerobret byen.

– Sakte, men sikkert blir ting bedre, sier Sleik.

Norsk ekspert: Neppe slutt på krigføringen allerede nå

Selv om det utvilsomt er slik at Bashar al-Assad har fått kontroll over store deler av områdene der de fleste syrerne bor, så er store deler av de nordlige delene av landet fremdeles utenfor regimets kontroll.

Særlig i Idlib, dit mange av opprørerne har reist, er det fare for enda hardere kamphandlinger, tror Knut S. Vikør, professor ved Universitetet i Bergen.

– Det neste punktet for Assad er Idlib, sier Vikør.

Diplomati mer brukbart enn militær midler?

Det er to andre større områder som også er utenfor Assads kontroll: et område i nordvest som kontrolleres av Tyrkia og deres syriske allierte, og et område i nordøst som kontrolleres av USA-støttede og kurdiskdominerte Syrias Demokratiske Styrker (SDF).

Her må Assad altså forholde seg til henholdsvis Tyrkia og USA. Vikør ser tre mulige scenarioer:

En diplomatisk løsning.

En erobringskrig for Assad, særlig hvis USA trekker støtten til SDF.

En permanent tredeling av Syria, noe egentlig ingen ønsker.

