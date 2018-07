– Vi har arrestert elleve tenåringer i natt. Ti av dem var norske, mens den siste var en polsk person, sier politioverbetjent Petros Vasilakis på Kos til Aftenposten.

Han sier at de ti ble arrestert i ett-tiden natt til fredag fordi de slåss utenfor barene på turistøyas fremste bargate.

– De slåss med knyttnevene, ikke med våpen. Politiet rykket ut raskt og fikk kontroll på situasjonen før noen rakk å komme til skade. Ting normaliserte seg i området etter arrestasjonene, sier Vasilakis til Aftenposten.

Han legger til at ungdommene fortsatt er i politiets varetekt og at det foreløpig er uklart hva som vil skje med dem videre.

– Kanskje blir de stilt overfor en dommer i dag, kanskje blir de løslatt. Jeg vet ikke, sier han.

Ifølge VG, som var først til å omtale saken, er de pågrepne deltakere på en tur for kommende russ.

– Slåsskampen var planlagt

Avisen har snakket med fem ulike personer, med nær kjennskap til hendelsene den siste uken, som alle sier at det natt til fredag var planlagt en slåsskamp mellom russ fra to ulike norske byer.

En bartender i hovedgaten sier til VG:

– Alle de norske turistene som gikk forbi sa det skulle være arrangert en slåsskamp klokken 2 mellom to russebusser.

Flere vitner sier at det har vært slåsskamper gjennom hele uken. VG har fått tilsendt to videoer som viser brutale slåsskamper, der nordmenn skal være involvert.

Ett vitne hevder at flere lokale også har vært involvert.

Politioverbetjent Petros Vasilakis sier at flere av ungdommene involvert i slåsskampen natt til fredag skal ha vært påvirket av alkohol.

– Det er dessverre et problem med fulle skandinaviske ungdommer her. Ikke et stort problem, og det er ikke verre enn at vi har kontroll, men det er likefullt et problem, sier han til Aftenposten.

Ingen informasjon

En av turdeltakerne sier til VG at han befinner seg utenfor politistasjonen og forsøker å få informasjon om hva som har skjedd. Han sier at de pågrepne ble tatt av politiet i hovedbargaten på Kos mellom halv ett og halv to.

– Ingen forsto hva som skjedde, sier han.

Norske myndigheter er informert om saken, ifølge pressevakt Kari Eken Wollebæk i Utenriksdepartementet.

- Ambassaden i Aten er i kontakt med lokale myndigheter og vil yte konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier hun.