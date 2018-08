Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) og Revolutionär kommunistisk ungdom (RKU) skal lørdag demonstrere i Stockholm.

Politiet og nødetatene forbereder seg på det som kan bli harde konfrontasjoner.

– Vi utelukker ikke at det kan bli en del uroligheter, sier Stockholmspolitiets pressetalsperson Lars Byström til Expressen.

Nazistene har fått tillatelse til et torgmøte og en påfølgende marsj som starter klokken 13. De kommunistiske ungdommene skal demonstrere for streikeretten med et møte og en marsj mellom klokken 14 og 15.

I tillegg skal en annen demonstrasjon forgå mellom klokken 11 og 15 og en marsj for dyrenes rettigheter starter klokken 13.

Flere pågripelser

Før dagens demonstrasjoner har politiet med hjemmel i utlendingsloven pågrepet syv personer på ulike steder i Sverige.

Ifølge Filter Nyheter, som er tilstede under demonstrasjonen, deltar minst 13 norske nynazister.

Den svenske avisen Aftonbladet rapporterer direkte fra det som skjer i Stockholm.

En båt med Pride-flagg og høy popmusikk kretser på vannet bare noen hundre meter fra nazistenes samlingsted. pic.twitter.com/EtkNtxy26K — Filter Nyheter (@FilterNyheter) August 25, 2018

Organiserer på Facebook

I tillegg venter politiet flere motdemonstrasjoner mot nazistene. På to Facebooksider har mer enn 3500 og over 1200 personer meldt seg på.

I tillegg er det en rekke idrettsarrangementer, valgkamp, festivaler og utekonserter i helgen. Politiet har ifølge Expressen talt opp nesten 140 arrangementer i og rundt Stockholm i helgen.

Stockholm: Fire kvartaler fra nazistenes samlingsplass har én av motdemonstrasjonene startet: pic.twitter.com/0sFs23qhaE — Filter Nyheter (@FilterNyheter) August 25, 2018

Høy beredskap

Politiet har fått forsterkninger fra hele landet. Brann- og redningstjenesten har ikke hatt flere på jobb siden president Barack Obamas besøk i 2013.

Centerpartiet har av sikkerhetshensyn flyttet et valgarrangement fra Kungsholmen til partiets eldrevne båt. På båten skal det også være en homofil vigsel mens nazistene marsjerer i gatene.

– Kjærlighet og åpenhet vinner mot nazismen, sier Centerpartiets leder i Stockholm til Expressen.