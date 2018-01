Mike Clifford, en av naboene til paret som nå er anholdt, siktet for tortur og for å ha satt barns liv i fare, jobbet sene kvelder. Noen kvelder kom han hjem etter midnatt og så at fem-seks av barna ble med faren inn i varebilen og han lurte på hvor de skulle så sent.

Andre netter så han gjennom vinduet i andre etasje at noen av barna gikk rundt og rundt i ring, forteller Clifford til L.A. Times.

Han tenkte at kanskje barna hadde spesielle behov, at det å gå i ring var en form for terapi. Eller kanskje var det bare en rutine.

Andre naboer forteller om lignende merkelige episoder der de fikk et glimt av de tynne, bleke barna til David Allen Turpin (57) og Louise Anna Turpin (49). En nabo så for eksempel noen av barna jobbe sent nattetid med å legge torv i familiens hage.

AP / NTB scanpix

Politiet saumfarte boligen

Etter at den 17 år gamle datteren i Turpin-familien klarte å hoppe ut av et vindu og ringe politiet fra en telefon tidligere denne uken, har virkeligheten som utspant seg i det anonyme huset sjokkert naboene som blir intervjuet.

Onsdag brukte politietterforskere flere timer på å hente ut ting fra huset til Turpin-familien i jakten på å finne svar og bevismateriale.

Da politiet fant familiens 13 barn inne i huset, noen fastlenket til sengene sine, trodde de at alle var under 18 år. Men det viste seg at syv av dem er voksne, den eldste 29 år. Mye tyder på at barna har vært underernærte i lang tid.

David og Louise Turpin er nå siktet for tolv tilfeller av tortur, tolv tilfeller av frihetsberøvelse, seks tilfeller barnemishandling og seks tilfeller av mishandling av en voksen som var avhengig av dem.

– Dette er alvorlig følelsesmessig og fysisk mishandling, konstaterte statsadvokat Mike Hestrin på en pressekonferanse torsdag.

Paret skulle framstilles for varetektsfengsling torsdag, og begge risikerer livsvarig fengsel.

Debatt om hjemmeundervisning

I USA har saken startet en debatt om de liberale reglene for å undervise barn hjemme, særlig i staten California.

De 13 barna har ikke gått på vanlig skole, men har fått hjemmeundervisning. En skole kalt «Sandcastle Day School» er registrert i farens navn, David Turpin.

Faren i familien startet skolen bare ved å fylle ut en utdannelseserklæring som sier at barna hans får hjemmeundervisning på fulltid. Staten California krever ikke mer og har ingen myndighet til å overvåke eller inspisere skolen, ifølge CNN.

– Hjemmeundervisning gir ingen frihet til barna, det gir all frihet til foreldrene. I hendene til gode foreldre kan barna ha nytte av hjemmeundervisning. Men i hendene på foreldre som Turpins, kan det være helt motsatt, sier Rachel Coleman, administrerende direktør i Massachusetts-baserte Coalition for Responsible Home Education, til CNN.

400 saker om hjemmeundervisning

California er en av 15 stater som kun krever at foreldre registrerer seg hos utdanningsmyndighetene, ifølge koalisjonen, som har presset på for større tilsyn. Elleve andre stater krever ingen dokumentasjon.

Coalition for Responsible Home Education har katalogisert nesten 400 saker med alvorlig til dødelig misbruk av barn som fikk hjemmeundervisning.

Enkelte stater har foreslått lovgivning og krevet større tilsyn, alt fra kriminell bakgrunnskontroll av foreldre til obligatorisk kontakt med sertifiserte lærere og leger. Ingen av disse lovforslagene har foreløpig blitt vedtatt, ifølge Coleman.