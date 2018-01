Politiker pågrepet for journalistdrap i Guatemala

Julio Juarez Ramirez sitter i Guatemalas nasjonalforsamling for president Jimmy Morales' regjeringsparti. Han ble pågrepet i nærheten av hjemmet sitt i San Bernardino, 150 kilometer vest for hovedstaden Guatemala by lørdag.

De to journalistene Danilo Efrain Zapon Lopez og Federico Benjamin Salazar Geronimo ble skutt og drept i et attentat i mars 2015. En tredje journalist, Marvin Tunchez Ayala, ble såret.

Zapon arbeidet for storavisen Prensa Libre og jobbet med å avdekke korrupsjon i San Antonio La Union, byen der Juarez var borgermester før han stilte til valg i nasjonalforsamlingen.

Juarez har tidligere innrømmet at han snakket med Zapon samme dag som journalisten ble drept, men hevder at de to var venner. Han nekter for å ha beordret drapet på ham.

Attentatmannen er fortsatt på frifot, men mannen som kjørte motorsykkelen som ble benyttet, Eduardo Ariel Mazariegos Ramirez, ble i oktober dømt til 30 års fengsel.

Høyesterett i Guatemala opphevet måneden etter Juarez' immunitet som folkevalgt, og USA satte ham på sin sanksjonsliste i desember.

Det skjer rundt 100 drap i uka i Guatemala, som har en av Latin-Amerikas høyeste drapsrater. Rundt halvparten av drapene er narkotika- og gjengrelaterte.