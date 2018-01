Statlig iransk TV: 12 demonstranter og en politimann drept

I likhet med tusener av andre har hun deltatt i protester på Enghelab-plassen sentralt i Teheran de siste dagene.

Av hensyn til sin egen sikkerhet ønsker hun å være anonym.

Norske myndigheter følger demonstrasjonene med dyp bekymring.

– Det er avgjørende å respektere innbyggernes fundamentale rettigheter til å demonstrere fredfullt. Vold og tap av menneskeliv må unngås, sier utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide.

Nyttårsdagen strømmet folk til plassen fra morgenen av. Kvinnen mener folkemengden var på sitt største ved 17-tiden om ettermiddagen og sier antall fremmøtte var like stort som dagen før. På Twitter ble det publisert videoer som angivelig viser demonstranter som strømmer til plassen.

Sikkerhetspolitiet rykket ut med batonger og vannkanoner. Flere demonstranter ble arrestert og sendt til Evin-fengselet i Teheran. Fengselet er ifølge 30-åringen kjent for å behandle kvinner spesielt dårlig.

– Vi løper vekk så raskt vi kan når politiet kommer. Heldigvis har ingen jeg kjenner, blitt arrestert hittil, sier hun.

Tolv personer drept

30-åringen kjenner ikke til at noen demonstranter skal ha blitt drept i hovedstaden. Men statlig iransk TV meldte at tolv personer er drept i demonstrasjoner andre steder i landet de siste dagene. Ti av disse skal ha dødd søndag kveld. TV-kanalen melder at iranske sikkerhetsstyrker har slått tilbake mot «bevæpnede demonstranter som forsøkte å ta over politistasjoner og militærbaser».

Mandag kveld uttalte iransk politi at demonstrantene hadde skutt mot politiet i byen Najafabad. Én betjent skal være drept og tre såret, melder Reuters, som siterer en iransk politikilde fra statlig TV.

USAs president Donald Trump la mandag ut flere Twitter-meldinger der han uttrykker støtte til demonstrantene og kritiserer atomavtalen Obama-administrasjonen inngikk med landet. Han mener tiden er inne for endring i Iran.

Startet som økonomisk protest

Demonstrasjonene i Iran begynte torsdag. Det startet som en protest mot økonomiske problemer, men er blitt til mer omfattende protester mot president Hassan Rouhani og hans regjering.

Fredsprisvinner Shirin Ebadi sier at uroen i Iran er «begynnelsen på en stor bevegelse».

30-åringen Aftenposten har snakket med, sier at alle som deltar i demonstrasjonene, er veldig redde. De husker det blodige utfallet av tidligere protester, som i 1988. Likevel deltar de.

– Dette er en kamp mellom ulike krefter i Iran. Noen tror det vil ende med at Iran igjen vil bli styrt av en shah, slik det var før 1979. Jeg tror ikke det. Men jeg tror på endring, sier 30-åringen.

Forsker: – Spenningen har bygget seg opp over tid

Religionshistoriker og Midtøsten-ekspert Kari Vogt ved Universitetet i Oslo påpeker at det fremdeles er mye vi i Vesten ikke vet om den pågående situasjonen, men sier på generelt grunnlagt at spenningene har bygget seg opp over tid.

– Det stående problemet er økonomien og Rouhanis regjering som ikke har vært populær. Arbeidsløsheten er et enormt problem. Inflasjonen er ødeleggende for de aller fleste. Det har vært så mange ting som har skjedd som har opprørt folk, sier Vogt til NTB.

Seniorforsker Kjetil Selvik i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) deler Vogts syn på den voksende misnøyen med presidentens regjering.

– Hassan Rouhani ble valgt for å få orden på økonomien som hadde blitt skakkjørt under hans forgjenger, og for å normalisere den politiske situasjonen etter opprørene i 2009. Det har vært en vanskelig øvelse for ham, sier Selvik.

Analytikere: – Folks tålmodighet er tynnslitt

– Det som har fått iranerne til å demonstrere, handler om grunnleggende økonomiske problemer. Frustrasjon over jobbmangel og usikkerhet rundt fremtiden for kommende generasjoner, sier analytiker Esfandyar Batmanghelidj i Europe-Iran Business Forum.

Batmanghelidj påpeker at dette er en frustrasjon som har bygget seg opp siden president Hassan Rouhani kom til makten i 2013.

I ukene før jul var det flere mindre demonstrasjoner, blant annet grunnet ubetalte bonuser for fabrikkarbeidere, og at flere private lånefirmaer har gått konkurs den siste tiden.

Vahid Salemi / TT / NTB scanpix

Presidenten: Folk står fritt til å demonstrere

– Irans folk står fritt til å demonstrere. Offentlige myndigheter og institusjoner må ha rom for kritikk, sa Irans president Hassan Rouhani da han søndag kom med sin første kommentar om demonstrasjonene i landet. Han advarte mot å bruke vold.

Mandag er tonen hardere: Rouhani sier det iranske folk vil svare «bråkmakere og lovbrytere» som har demonstrert de siste dagene.

– Landet vårt vil håndtere denne minoriteten som roper slagord mot loven og folks ønsker, og som fornærmer revolusjonens verdi og ukrenkelighet, sier Rouhani i en uttalelse på nett.

Samtidig har myndighetene blokkert tilgangen til de sosiale mediene Instagram og Telegram.