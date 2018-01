Statlig iransk TV: 12 personer drept i demonstrasjoner

Statlig iransk TV melder at tolv personer er drept i ulike demonstrasjoner de siste dagene. Ti av disse skal ha dødd søndag kveld. TV-kanalen melder at iranske sikkerhetsstyrker har slått tilbake mot «bevæpnede demonstranter som forsøkte å ta over politistasjoner og militærbaser».

Al-Jazeera skriver at tallet på døde er minst 12, og at så mye som 400 mennesker skal være arrestert.

Mandag ettermiddag meldte flere iranske medier om at folk hadde samlet seg til nye demonstrasjoner. På Twitter ble det publisert videoer som angivelig viser demonstranter på vei til Engelhab-plassen sentralt i Teheran.

USAs president Donald Trump la mandag ut en Twitter-melding der han uttrykker støtte til demonstrantene, og kritiserer atomavtalen Obama-administrasjonen inngikk med landet. Han mener tiden er inne for endring i Iran.

Startet som økonomisk protest

Demonstrasjonene i Iran begynte torsdag. Det startet som en protest mot økonomiske problemer, men har blitt til mer omfattende protester mot president Hassan Rouhani og hans regjering. Flere personer er pågrepet, og lørdag ble to personer drept i byen Dorud. Myndighetene hevder IS sto bak disse drapene.

Fredsprisvinner Shirin Ebadi sier at uroen i Iran kun er «begynnelsen på en stor bevegelse».

Forsker: – Spenningen har bygget seg opp over tid

Religionshistoriker og Midtøsten-ekspert Kari Vogt ved Universitetet i Oslo påpeker at det fremdeles er mye vi i vesten ikke vet om den pågående situasjonen, men sier på generelt grunnlagt at spenningene har bygget seg opp over tid.

– Det stående problemer er økonomien, og Rouhanis regjering som ikke har vært populær. Arbeidsløsheten er et enormt problem. Inflasjonen er ødeleggende for de aller fleste. Det har vært så mange ting som har skjedd som har opprørt folk, sier Vogt til NTB.

Seniorforsker Kjetil Selvik i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) deler Vogts syn på den voksende misnøyen med presidentens regjering.

– Hassan Rouhani ble valgt for å få orden på økonomien som hadde blitt skakkjørt under hans forgjenger og for å normalisere den politiske situasjonen etter opprørene i 2009. Det har vært en vanskelig øvelse for ham. Han valgte å gjøre noe med økonomien først, hvor han har lyktes i å få ned inflasjonen, men han har ikke greid å gjøre noe med arbeidsledigheten for unge mennesker. Presidentens økonomiske plan har ikke ført fram, sier Selvik.

Iran-analytikere: – Tålmodigheten til folk er tynnslitt

– Det som har fått iranerne til å demonstrere handler i bunn og grunn om grunnleggende økonomiske problemer. Frustrasjon over mangel på jobber, og usikkerhets rundt framtiden for kommende generasjoner, sier analytiker Esfandyar Batmanghelidj i Europe-Iran Business Forum.

Batmanghelidj påpeker at dette er en frustrasjon som har bygget seg opp siden president Hassan Rouhani kom til makten i 2013. Noe av det første presidenten gjorde var å implementere omfattende velferdskutt i en uttalt nøysomhets-politikk.

– Rouhani solgte ideen om disse kuttene som en «nødvendig pille» for å håndtere inflasjon- og valutaproblemer, samt gjøre landet attraktivt for utenlandske investorer. Etter flere år med dette begynner folks tålmodighet å bli tynnslitt, sier Batmanghelidj.

I ukene før jul var det flere mindre demonstrasjoner, blant annet grunnet ubetalte bonuser for fabrikkarbeidere, og at flere private lånefirmaer har gått konkurs den siste tiden.

Vahid Salemi / TT / NTB scanpix

Presidenten: Folk står fritt til å demonstrere

Lørdag ble over 200 demonstranter pågrepet i Teheran. Torsdag og fredag ble over 50 mennesker pågrepet.

– Irans folk står fritt til å demonstrere. Offentlige myndigheter og institusjoner må ha rom for kritikk, sa Irans president Hassan Rouhani da han søndag kom med sin første kommentar om demonstrasjonene i landet. Han advarte mot å bruke vold.

Mandag er tonen hardere: Rouhani sier det iranske folk vil svare «bråkmakere og lovbrytere» som har demonstrert rundt i landet de siste dagene.

– Landet vårt vil håndtere denne minoriteten som roper slagord mot loven og folks ønsker, og som fornærmer revolusjonens verdi og ukrenkelighet, sier Rouhani i en uttalelse på nett.

Samtidig har myndighetene blokkert tilgangen til de sosiale mediene Instagram og Telegram.